﻿減息利好樓市　代理料2月見小陽春

中原城市領先指數CCL今年走勢（大公報） 中評社香港12月19日電／受到加息等因素影響，本港住宅樓價連跌2年，去年插水15%後，今年料再跌約5%。買家入市猶豫，全年樓宇買賣料僅5.8萬宗，其中二手住宅料跌至3萬宗，兩項數字均創有紀錄新低。業界指出，樓市下行，特區政府明年有機會“撤辣”，若樓市“鬆綁”，明年上半年樓價有望反彈5%。



大公報報導，中原地產研究部高級聯席董事楊明儀表示，今年首11個月整體樓宇買賣登記錄54271宗，預測全年5.8萬宗，或創1991年有紀錄以來的33年新低。期內，一手私樓暫錄9731宗，預測全年約10500宗，將為近10年次低；二手私樓暫錄27850宗，預測全年僅約3萬宗，或創1996年有紀錄以來28年新低。



明年樓價料反彈5%



在各類價格二手私樓中，衹有500萬元或以下的買賣宗數錄升幅，今年截至11月暫錄9798宗，較去年全年8593宗增加14%，反映上車盤剛需強勁。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指出，今年樓市起局不錯，受惠全面通關復常，樓市首季“小陽春”，樓價首4個月急升約7%。惟今年美國聯儲局8次議息當中，加息4次，加重供樓人士負擔，亦令部分資金轉向定期存款，加上新盤掀減價戰，二手交投受壓，中原城市領先指數CCL先升後回，最新報149.99點，今年暫跌逾4%，由於樓市下行，買家觀望氣氛濃厚，儘管特區政府10月為樓市減辣，但市況仍欠缺起色，估計年底CCL跌至148點，比今年4月高位回落約12%，全年跌幅約5%。



美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明表示，美息持續向上，加上經濟﻿復甦步伐未似預期，導致本港樓市連續2年“價量齊跌”，為逾20年表現最差。他說，對上一次“價量齊跌”為1998年至2000年，當時連續3年“價量齊跌”。

