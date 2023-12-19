數字經濟下“新職人”如何“破壁出圈”

95後助農主播疆域阿力木和團隊正在推廣新疆的農產品。（來源：新華網） 中評社北京12月19日電／據中國青年報報導，“只需要一個攝影師就好，文案、剪輯、發布都自己來。”接觸短視頻直播以來，來自河北廊坊的90後房產主播經紀人王影已在網上發布了486個短視頻，帶“老鐵們”雲看房、雲選房。



當“經濟”二字前加上“數字”的前綴，就業機會、就業群體甚至就業生態都在悄然發生變化。《中華人民共和國職業分類大典（2022年版）》首次標注了數字職業（標注為“S”），共有97個，例如數字媒體藝術專業人員、電子商務師、互聯網營銷師等。



中國人事科學研究院近期發布的《短視頻直播生態催生新職業促進高質量充分就業報告》顯示，一塊屏幕背後發生了諸多變化：中青年成短視頻直播生態新職業的主力軍。其中，18－24歲占29%，25－34歲占26%，35－44歲占25%。18－34歲占比達到55%。《中華人民共和國職業分類大典（2022年版）》的1639個職業中，短視頻平台快手覆蓋八成以上的數字職業，為勞動者提供了更廣闊的職業發展空間。



在數字經濟的大潮下，被稱為新職人的新職業從業者面臨著怎樣的機遇和挑戰？面對無邊的網絡，他們將獲得怎樣的發展空間？



一塊小屏帶出五花八門新職業



“網絡越來越發達，客戶想瞭解的也越來越多。”王影介紹，她選擇加入快手的線上探房隊伍的原因是，順應數字經濟的發展趨勢。



在她看來，與傳統房地產經紀人相比，線上用戶群更廣，因此，房產主播經紀人需要瞭解更多的市場行情、相似樓盤特點等信息，通過小視頻或直播向客戶推送，客戶達成看房意向後，再從線上轉向線下繼續服務。



王影粗略算了算，拍攝探房視頻之前，她一個月能與二三十組客戶建立聯繫，如今，這個數字翻了近十倍。隨著客戶成倍地增加，王影的團隊也越來越龐大，除出鏡講解的房產主播經紀人外，攝影師、線下選房師等也成了探房團隊的標配。

