12月初價格觸及歷史最高點　黃金為何寶貴

在有色金屬冶煉廠，工人在碼放剛剛制成的金條。（來源：新華網） 中評社北京12月19日電／據科技日報報導，最近走進商場，希望購買黃金飾品的消費者會明顯察覺到，黃金的價格比之前貴了不少。



今年12月初，紐約黃金期貨、倫敦現貨黃金價格一度雙雙突破2100美元／盎司關口。雖然之後價格有所下降，但均已經觸及歷史最高點。



大宗市場黃金價格的“瘋漲”也很快傳導至消費市場，黃金飾品等價格隨之水漲船高。作為人類財富的象徵之一，黃金價格的每一次大幅波動都牽動著消費者的心。



那麼，為什麼從古至今，黃金一直都這麼寶貴呢？



儲量大但開採難



美國地質調查局公布的數據顯示，目前可供開採的全球黃金資源儲量約為5.3萬噸，其中已探明黃金儲量為3.3萬噸。乍一聽，黃金資源總儲量似乎並不算少，但為何黃金價格依然居高不下？



黃金儲量雖大，但並不意味著其能夠被全部開採。即使在科技發達的今天，黃金資源的勘探、開採依然是一項高難度、高投入、高成本的事業。



在人類缺乏先進技術和大型設備的時代，最早被開採利用的黃金通常是暴露於地表的沙金，即如沙子般細微的黃金。沙金礦床分布較淺，容易被天然江河衝刷，從而使細微如沙的金礦石流入河道，衝向下游被人們打撈起來。這也是“淘金”一詞最早的來源。



不過，能夠淘金的地區，必須具備3大要素：首先，要具備沙金礦藏；其次，當地還需有河流作為輸送渠道；最後，金礦下游的地貌特點需要滿足淘金要求，如地勢相對平坦、水流速度較慢、河道深度較淺等。我國長江、黃河等大型水系中雖然也有沙金分布，但由於河床深，沙金顆粒細、品位低，因此江河中的沙金很難被打撈起來。

