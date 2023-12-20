社評：解決巴以衝突關鍵在大國之間相互博弈

中評社北京12月20日電（評論員 喬新生）丹麥馬士基（Maersk）、德國赫伯羅特（Hapag－Lioyd）、法國達飛（CMACGM）、全球最大的集裝箱航運公司地中海航空公司（MSC）幾乎同時宣布，將停止在紅海地區的航運業務。這是也門胡塞武裝宣布打擊所有前往以色列港口船只並且扣押貨輪之後，世界主要船運公司採取的集體行動。



儘管胡塞武裝表示，只會對那些幫助以色列從事貨物運輸的貨船採取措施。但是，正如人們所知道的那樣，國際航運業已發生翻天覆地的變化，大型貨輪裝載的貨物來自世界各地，前往不同的港口。因此，胡塞武裝能否保證其他船只的安全，相信人們有自己的答案。



胡塞武裝之所以封鎖該地區，是為了打擊以色列，聲援巴勒斯坦人。巴以衝突爆發之後，胡塞武裝態度鮮明，不僅向以色列發射導彈，而且更重要的是，公開宣布攔截通往以色列的船只。儘管美國在該地區部署軍艦，試圖保證該地區的貨輪安全。但是從目前的情況來看，美國派出的軍艦在該地區已經成為“靶子”。胡塞武裝隨時都會對美國軍艦發動襲擊。雖然美國軍艦有強大的攻擊能力，但是，面對胡塞武裝造價低廉的無人機，如果頻繁使用導彈，美國軍艦攜帶的武器將很快告罄。。



以色列雖然是發達國家，但是國力有限。長期戰爭，必然會導致以色列國庫空虛。美國雖然全力以赴支持以色列，但是，美國國內的總統選舉，迫使美國總統不斷向以色列政府施加壓力，敦促其盡快結束戰爭。以色列軍事行動已經起到了粘合劑的作用，中東地區許多數國家不僅派出外交使團，游說各國政府，繼續向以色列施加壓力，而且直接或者暗中支持本地區的武裝組織向美國和以色列的軍事目標發動襲擊。現在伊拉克境內的民兵組織不斷向美國駐伊拉克大使館發射火箭彈。黎巴嫩真主黨直接襲擊以色列境內的軍事目標。

