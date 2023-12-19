侯競辦公布影片問賴　到底要不要棄獨？

侯競辦召開“雙面LIE清德”影片發布記者會。（中評社 楊騰凱攝） 中評社新北12月19日電（記者 楊騰凱）中國國民黨2024候選人侯友宜競選辦公室今日公布最新選戰攻防影片，主打民進黨賴清德的“台獨”主張。侯辦指，賴最近為了選舉改口稱台灣沒有統獨問題，但賴骨子裡還是“台獨”，所以當美國學者要賴凍結“台獨黨綱”時，賴根本就不做。侯辦質問賴，到底要不要放棄“台獨”主張？



侯友宜競選辦公室今日公布兩支最新選戰攻防影片，第一支為剪入賴清德在“立法院”自稱自己是主張“台獨”的政治工作者，不因職務而改變的畫面，諷刺賴最近為了大選改口稱台灣沒有統獨問題。第二支為凸顯賴清德2015年台南市長任內登革熱疫情大爆發，造成上百人死亡，質疑連蚊子都治不好，如何治理台灣？



侯友宜競選辦公室今日召開“雙面LIE清德”影片發布記者會，由侯友宜競選辦公室發言人黃子哲主持，國民黨台北市議員李明賢、鍾沛君出席。



黃子哲指出，賴清德一輩子堅守“台獨”，這次要透過影片檢視賴的“台獨”言論，以及他最近轉彎的狀況。另外，賴清德台南市長任內防治登革熱不力，連“監察院”都提出糾正，貪腐與無能就是賴清德最大的標籤。賴清德就像一個雙面人，為了選票變成雙面賴，這個賴也是英文單字欺騙的“Lie”，一邊騙“台獨”的票，一邊騙“中華民國”的票，賴如果當選，一定是台海最不安定的因子。



黃子哲表示，這邊要對賴清德提出三大問，第一，2007年民進黨通過“正常國家決議文”，要建立“台灣共和國”，這是不是賴清德要的“台獨”？第二，如今你告訴大家台灣早就“主權獨立”，名字叫“中華民國”，那獨派也想問你，“台灣獨立”日是哪天？第三，美方最近有有重量級學者呼籲你凍結“台獨黨綱”，那你要不要放棄“台獨”主張？



黃子哲表示，希望賴清德好好面對問題，面對你台灣是施政無能甚至是貪腐的狀況，我們不希望“台獨”金孫禍延子孫。