甘肅積石山6.2級地震災區首夜目擊

12月19日，在甘肅省臨夏回族自治州積石山保安族東鄉族撒拉族自治縣大河家鎮陳家村，救援力量在現場整理物資開展救援。（來源：新華社） 中評社北京12月19日電／據新華社報導，12月18日深夜，甘肅省臨夏回族自治州積石山保安族東鄉族撒拉族自治縣，氣溫已降到零下十多攝氏度，許多居民已入眠。23時59分，一場6.2級地震突然襲來，全縣百姓在嚴寒中經歷了驚心動魄的一夜。



積石山縣海拔高，天氣冷，地質複雜，地震等自然災害多發。據統計，這次地震震中5公里範圍內平均海拔約2793米。截至19日8時，地震已造成甘肅100人死亡、青海11人死亡。



19日凌晨，新華社記者從甘肅省蘭州市出發，兵分兩路趕赴災區。在前往災區的路上，一輛輛應急救援、醫療救護的車輛從甘肅多地駛出。在臨夏州州府所在地通往積石山縣大河家鎮的高速公路上，警燈閃爍，警笛呼嘯，一場守護生命的接力賽正在急速進行。



經過3個多小時的“夜行軍”和“急行軍”，記者抵達積石山縣大河家鎮。大河家鎮坐落在黃河岸邊，是甘青兩省交界處的一個小鎮。



19日3時許，記者在大河家鎮陳家村看到，地震造成電力中斷，整個小鎮漆黑一片。在部分路段，電線因強震而垂落在地上，部分房屋倒塌，碎玻璃、磚頭、石塊散落到街道上。村民們被疏散到相對開闊的地方，數十輛應急救援車輛和救護車正在救援。



一夜餘震不斷，天氣嚴寒、呵氣成冰。在大河家鎮，為了群眾安全，鎮里、村里組織大家在戶外生火取暖。



在大河家鎮四堡子衛生院，記者見到醫護人員正在為群眾包扎處理傷口，自發前來救援的出租車司機將需要轉移的受傷群眾送往積石山縣人民醫院、臨夏回族自治州人民醫院。在救援現場，一些村民合力將受重傷的群眾抬上救護車。

