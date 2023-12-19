中東部多地將遇少見寒冷　江浙等地仍有雨雪

（來源：中國天氣網） 中評社北京12月19日電／據中國天氣網報導，昨天（12月18日），在冷空氣間歇期，中東部氣溫短暫回升，不過隨著新一股冷空氣東移南下，未來三天中東部大部地區氣溫將在偏低的基礎上繼續下探，哈爾濱、濟南等地將經歷同期少見的冷。另外，今天浙江、江蘇等地仍有雨雪天氣，需注意防範。



中東部地區氣溫繼續下探 北方多地將遭遇同期少見的冷



上一輪寒潮影響剛剛結束，昨天中東部大部氣溫短暫回升，但與此同時新一輪冷空氣又接踵而至。未來三天將是這股冷空氣影響的主要時段，中東部大部氣溫將在偏低的基礎上繼續下探。



預計今起三天，內蒙古中西部、西北地區東部、華北地區、黃淮、江淮、江南中東部、華南東部等地部分地區氣溫下降4～8℃，山西中北部、內蒙古中西部、遼寧東部、吉林東部等地局部地區降溫10℃以上，上述部分地區伴有4～6級偏北風，陣風6～7級。



明後天，東北、華北、黃淮等地部分地區冷得同期少見，哈爾濱明天最高氣溫－21℃，今冬首次跌破－20℃，是同期少見的寒冷；南京後天最高氣溫0℃，今冬首次全天在冰點及以下運行。



不僅白天冷，早晚時段寒意更重。隨著冷空氣南下，最低氣溫0℃線也將南推，22日早晨將抵達貴州南部、廣西北部至廣東北部、福建中部一帶。濟南明天最低氣溫－15℃，或將是12月同期罕見的冷。



總的來說，本周天氣主題依然是寒冷，未來五天全國大部氣溫持續偏低，將較歷史同期偏低5℃以上，部分地區偏低7℃以上，預計氣溫偏低的格局將一直持續到25日前後，公眾需做好防寒保暖措施。

