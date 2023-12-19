囤房稅藍白與綠妥協　時力諷台灣最大建商黨

針對囤房稅率，時代力量“立院”黨團在議場前召開記者會，出席人員右起，陳椒華、邱顯智、王婉諭。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月19日電（記者 俞敦平)“立法院”今日上午將進行房屋稅修正條例（囤房稅2.0）的表決，民進黨及中國國民黨對稅率已具初步共識，台灣民眾黨也表示為了避免屆期不連續所以願意妥協，預計按“行政院”版本通過，囤房稅率將從現行1.5%至3.6%調高至2%至4.8%。時代力量“立委”陳椒華、邱顯智、王婉諭在表決前於“立法院”議場前召開記者會，痛批藍白與綠營妥協，諷刺原來台灣最大的政黨是建商黨。



“行政院”提出的”房屋稅條例”修法，旨在調高非自住住家的稅率，並採全台歸戶的方式，以打擊囤房投機的現象。然而，該修法在“立法院”的審查過程中，遭到時代力量黨團的強烈反對，認為稅率和課稅標準太低，無法有效解決囤房問題，也無法保障民眾的居住權益。時代力量黨團主張稅率必須再提高，並且縮短建商囤房的時間，否則修法毫無意義。



另一方面，國民黨、民眾黨和民進黨黨團則表示願意支持“政院”版本，但也呼籲“財政部”應該促進地方政府合理評定稅基，使現值與市價更為趨近，並且以漸進的方式進步。他們認為，修法已經討論了數年，應該要通過具有共識的版本，才能對改善房地產市場有實質幫助，也是未來修改的基礎。



邱顯智認為“行政院”版的囤房稅2.0是一個打假球的版本，無法有效打擊囤房投機和逼出空餘屋，只是微幅提高多屋者的稅率，而且還給建商開後門，讓他們可以安心囤房七年。他痛批民進黨政府執政七年，一直拖延和抵抗囤房稅的改革，直到選前才推出這個方案，違背了蔡英文2016年的政見，也漠視了居住專業團體的建言，他也對藍白與綠的妥協不滿，嘲諷到原來台灣最大的黨是建商黨。他主張囤房稅應採用時力版的累進稅率，將稅率提高到4.8%至10%，並設置空屋主動申報和出租免徵的配套措施，才能真正保障人民的居住權益。