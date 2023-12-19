美麗島民調：綠35%藍31.7%白18%

美麗島電子報第92波民調：賴蕭35%侯康31.7%柯盈18.2%。（美麗島電子報提供） 中評社台北12月19日電／2024大選進入倒數25天，《美麗島電子報》19日公布第92波大選追蹤民調，結果顯示民進黨賴蕭配為35.0%、國民黨侯康配為31.7%、民眾黨柯盈配為18.2%，其中藍綠差距為3.3%。國民黨持續緊追民進黨。



據《美麗島電子報》提供說明，此次民調時間為本月14、15、18日，與16日公布的第91波相比，民進黨賴清德微幅下挫0.2%、國民黨侯友宜略降0.4%、民眾黨柯文哲則流失1.5%，三黨支持度都呈現下降趨勢。



從交叉分析可以看到，侯康配在新北市、桃竹苗、中彰投取得領先優勢，贏過民進黨跟民眾黨候選人組合。另在明年大選應否換黨做，對台灣未來4年發展會比較好的題目上，藍綠兩黨差距不到3%，民進黨33.1%、國民黨30.2%、民眾黨14.4%



該民調調查期程：自2023年7月17日至2024年1月12日，2023年期間以連續3日為1波調查的追蹤民調（tracking poll， rolling 3－day sample），2024年期間以連續2日為1波追蹤調查。本次調查時間2023年12月14、15、18日，為追蹤民調第92波。