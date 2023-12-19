香港：區議員會議出席率不得少於八成

第七屆候任區議員地區治理培訓班昨日舉行，候任區議員向主持培訓班的陳國基提問。（來源：大公報） 中評社香港12月19日電／據大公報報導，新一屆區議員將於2024年1月1日正式就任。特區政府昨日公布《區議員履職監察制度指引》及修訂後的《區議會常規》範本，進一步加強區議員的問責性，增加其工作的透明度和優化區議會及其轄下委員會的程序，確保行政主導。



《指引》列明對區議員的工作要求，包括每年在區議會大會或轄下委員會或工作小組會議，出席率不得低於八成，區議員有責任準時出席及避免中途離席，會議紀錄會公開讓公眾查閱。＼大公報記者 義昊



指引顯示，如區議員因公務或健康等理由未能出席會議，必須會前向區議會秘書處遞交申請，如連續四個月沒有出席區議會會議，而又沒有取得區議會的同意，該區議員即喪失議員資格。



須每周參與“會見市民計劃”



指引又列明，區議員每年向區議會主席提交工作報告，涵蓋在報告期內獲指派的任務、工作指標和完成情況；接獲市民意見或查詢的次數及跟進情況等。另外，區議員須參與每周一次的“會見市民計劃”、每年親身參與不少於六次由當區民政事務處主辦或合辦的活動、在上任的三個月內成立最少一個地區辦事處，亦要履行區議會主席就區議會職能而指派的任務及工作指標等。



《指引》亦設有負面行為清單，包括阻礙區議員進行會議、侮辱其他議員或官員、阻撓他人離開或進入會議、未有利益申報等；同時詳細列明對於表現欠佳或作出違規行為的區議員作出調查的程序、上訴機制及相關罰則。

