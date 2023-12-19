高鐵聖誕新年日增22班往來港深

廣深港高鐵將在聖誕及新年假期期間增加班次。（來源：大公報） 中評社香港12月19日電／據大公報報導，聖誕與新年假期將至，港鐵表示，為便利兩地乘客往來，鼓勵內地旅客來港體驗節日氣氛，內地鐵路部門與港鐵商討後，廣深港高鐵服務將於12月22日至26日，以及12月29日至1月1日期間，每日增加11對（共22班）往來香港及深圳的高鐵列車班次，每日列車班次增加至超過100對。



有關列車車票由即日起發售。新增的列車班次包括10對（共20班）往來香港西九龍站及福田站的列車，及1對（共2班）往來深圳北站的列車。所有新增往來西九龍站及福田站的班次均適用於“靈活行”即日變更車次安排，可供乘客選擇改乘。



此外，為迎接聖誕佳節，香港西九龍站特別增設彼得兔聖誕主題攝影區，歡迎乘客打卡留念。而假日旅遊高峰期間西九龍站將加強車站指示及廣播，並且加強人手協助乘客。港鐵指，由於假日期間人流較多，乘客請為行程預留充裕時間。



港鐵平安夜除夕通宵行駛



為方便乘客外出歡度佳節，港鐵公布，除機場快線、迪士尼線、東鐵線羅湖及落馬洲站外，其餘所有鐵路線將會在平安夜（12月24日）及除夕（12月31日）通宵行駛。7條輕鐵線，包括505、507、610、614P、615P、751和706亦會通宵服務；港鐵巴士506、K51和K54線就會在當晚延長服務時間。



另外，12月17日至1月1日，所有本地鐵路線於不同時段加密列車班次，機場快線除外。港鐵大部分路線在冬至（22日）當日，將在下午3時至5時期間加強服務。