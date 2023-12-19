營造市場化法治化國際化一流營商環境

江西省吉水縣各部門通過訪企業、跟項目等方式，為企業辦實事、解難題，持續優化營商環境。圖為該縣紀檢監察幹部在企業車間瞭解相關情況。（來源：視覺中國） 中評社北京12月19日電／據中央紀委國家監委網站報導，日前召開的中央經濟工作會議強調，放寬電信、醫療等服務業市場准入，對標國際高標準經貿規則，認真解決數據跨境流動、平等參與政府採購等問題，持續建設市場化、法治化、國際化一流營商環境，打造“投資中國”品牌。



良好的營商環境既是激發市場活力、促進經濟社會發展的必要條件，也是國家治理現代化的一個顯著標誌。如何理解營商環境市場化、法治化、國際化的重要意義和實踐路徑？營造一流營商環境對黨員幹部思想作風、能力本領提出了怎樣的要求？記者就此採訪了廈門大學管理學院教授、中國營商環境研究中心執行主任許志端。



營造一流營商環境，市場化是基礎，法治化是保障，國際化是方向



記者：在營造一流營商環境的進程中，如何理解市場化、法治化、國際化的內涵及關係？



許志端：優化營商環境應當堅持市場化、法治化、國際化原則，這“三化”之間不是簡單的並列關係，而是相互融合、相輔相成的有機整體。其中市場化是基礎，是核心要義，市場化旨在破除不合理的體制機制障礙，讓市場在資源配置中起決定性作用，把市場機制健全起來，把市場主體活力激發出來，推動整個社會資源配置實現效率最大化最優化。法治化是保障，是基本方式，就是要做到規則公開透明，監管公平公正，依法保護各種所有制經濟權益，優化營商環境必須借助和依靠全方位的法治保障，將市場化改革成果以法律規範的形式固化下來，確保營商環境的公正、透明、穩定和可預期。國際化是方向，是重要動力，通過對標國際通行規則和國際一流標準來改善營商規則，深化商品、服務、資金、人才等要素流動型開放，可不斷提升營商環境的層次和水平，促進涉外投資貿易，增強市場吸引力和國際競爭力。



記者：一流營商環境建設，市場化是基礎。如何理解營商環境市場化的重要性與內涵？



許志端：營造一流營商環境，最基礎、最重要的是市場化。營造市場化的營商環境，就是使市場在資源配置中起決定性作用和更好發揮政府作用，不斷破除政府對經濟活動管理的體制機制障礙，激發市場主體活力。

