高質量發展踐悟丨擰緊關鍵少數監督發條

浙江省金華市紀委監委推出“一把手”話清廉活動，組織各單位部門主要負責人面對鏡頭諾廉述廉，談如何履行好管黨治黨主體責任。圖為蘭溪市紀委監委對“一把手”諾廉事項開展回頭看。（來源：中央紀委國家監委網站） 中評社北京12月19日電／據中央紀委國家監委網站報導，二十屆中央紀委二次全會強調，強化對“一把手”和領導班子監督，督促其嚴於律己、嚴負其責、嚴管所轄。實踐中，如何聚焦“關鍵少數”，把對“一把手”和領導班子監督擺在更加突出位置，不斷提升監督實效、持續釋放治理效能？我們採訪了三位地方紀委監委主要負責同志。



本期嘉賓



劉雲娥 雲南省保山市委常委，市紀委書記、監委主任



陳學東 安徽省馬鞍山市委常委，市紀委書記、監委主任



何鋒 四川省萬源市委常委，市紀委書記、監委代主任



注重發揮監督關口前移、抓早抓小的作用，推動對“一把手”監督具體化精準化常態化



記者：“一把手”作為“關鍵少數”中的“關鍵少數”，一旦違紀違法，極易產生催化、連鎖反應。實踐中，如何細化對“一把手”和領導班子監督措施？



劉雲娥：加強對“一把手”的監督，難在具體、貴在經常、關鍵在落實。我們注重發揮監督關口前移、抓早抓小的作用，在做實做細警示教育、形成監督合力、構建立體監督體系等方面做了積極探索，著力破解“一把手”監督難題。實踐中，結合本地查辦的典型案件、文化特性、區域特點，通過編排劇目、現場演繹、隨機問答、紀法解讀等方式，一季一主題，分領域、分專題開展“沉浸式”警示教育，增強教育針對性實效性。探索破題同級監督，出台市紀委書記與同級黨委領導班子成員廉政談話提醒制度，全面梳理班子成員分管部門落實管黨治黨責任不力問題，量身定做方案，開展廉政談話，督促履行“一崗雙責”，壓實對下級“一把手”的監督，做到責任早壓實、問題早發現、苗頭早提醒。今年，同級談話提醒在保山市縣鄉三級全面鋪開。建立“一把手”監督立體格局，對梳理的“一把手”權責清單、風險清單加強監督，著力發現權力運行、責任履行、廉潔作風等方面的問題。推動黨委書記抓日常教育提醒，用好用活談話提醒。紀委書記抓常態化警示教育，靈活運用“四種形態”抓監督。紀委監委、組織部、幹部和家屬對“一把手”廉潔作風、履職情況、“八小時外”情況等方面進行評價，對“一把手”進行精準畫像，匯聚監督合力，提升監督質效。

