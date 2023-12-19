民調墊底？柯質疑準確度　選後知真假

民眾黨2024大選候選人柯文哲。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月19日電（記者 鄭羿菲）《聯合報》19日公布2024最新民調，中國國民黨“侯康”與民進黨“賴蕭”支持度首度31%平手，台灣民眾黨“柯盈”則以21%居末。針對藍白合破局後民調落後，柯19日三度強調，選前一個月的民調他都會紀錄，選後他一定公布，到時候就知道誰沒穿褲子、誰做假民調。



距離2024年1月13日投票日倒數25天，台媒《聯合報》今天公布一份最新民調，“侯康”微幅成長2%，“賴蕭”則維持不變，藍綠支持度首度31%平手，“柯盈”則持平，仍是21%居末。另外，侯友宜在北北基的本命區僅有29%支持，落後賴清德的36%。



另外，民眾黨18日公布內參民調，顯示“賴蕭配”31.5%居冠、“柯盈配”27.2%居次、“侯康配”25.8%居三，藍白民調糾纏，雙方差1.4%，在民調的誤差範圍內。



柯文哲19日召開“國家治理”記者會，出席人員包括柯競辦總幹事黃珊珊、主委鄧家基、民眾黨秘書長周台竹、民眾黨智庫、台灣新故鄉智庫協會秘書長蘇進強、策略長莊錦華等人。



柯文哲會後接受媒體訪問表示，他宣布要做一個計劃，要把選前最後一個月各家發布的民調都做紀錄，他在選後一定會拿出來一個一個對，絕對不讓這些做民調的單位做完都不用負責任，他呼籲建立一個對民調負責任的社會。從現在開始，任何機構都可以發布民調，但我們一定會記錄下來，選後他一定公布，到時候就知道誰沒穿褲子。



媒體追問，民眾黨公布內參民調，外界質疑是反覆加權“柯盈配”數字才高？柯文哲說，我們公布民調也一定會公布原始資料，他也希望現在要公布民調的單位，都可以把原始資料都公布出來，讓大家彼此檢驗，從現在開始大家要建立一個負責任的社會，你可以公布，但你要可以被檢驗。



柯文哲第三度強調，希望全台媒體都要認真報導，從現在開始公布的民調，我們選後在一個一個拿來對，到時候就知道誰是做假民調的了。