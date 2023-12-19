賴清德吳思瑤籲文化界　吹台風、走台步

藝文界發起活動力挺綠委吳思瑤，民進黨2024候選人賴清德也出席。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月19日電（記者 黃筱筠）台灣部份文化界人士今天現身力挺民進黨“立委”吳思瑤，民進黨2024候選人賴清德也出席，但文化人出席講話致詞都衹有感謝吳思瑤、力挺吳思瑤，賴清德在這場記者會儼然成為配角。賴清德與吳思瑤在會中也呼籲大家“吹台風、走台步”，抓住台灣文化的根。



賴清德在文化場合也不忘再說，挺好的人就是“走台步”，不能走回頭路，“立委”也很重要他當過“立委”四個任期，當過執政、在野“立委”，曾經當過執政黨“立委”當時朝小野大，我們擔心走回頭路，兩股力量在“立法院”對撞絕對不是好事，希望大家支持民進黨“立委”與民進黨政黨票。



許多文化人致詞力挺吳思瑤，感謝吳思瑤對於文化界的力挺與幫忙，還強調文化人很少這麼早起，今天都是為了吳思瑤早起。



這場活動在台大醫院國際會議中心舉行，包括：文藝獎得主黃聲遠、郭中端、林磐聳、建築師林洲民、張清華、吳書原、平面設計師聶永真、馮宇等、影視界陳明章、林正盛、蔡明亮等出席。現場約有近50位文化界人士出席力挺。



賴清德說，大家來幫忙對他幫助很大，也非常感動，他剛和吳思瑤分享見到第一次面是國民大會，當時吳是民進黨助理，很用心的助理，他當台南市長以文化人自居，希望打造台南文化首都、認同台灣土地的人，就是台灣土地主人。



賴清德提到，他在台南市長推動文化五大園區，在日本神風特攻隊以及國民政府空軍雷虎特技小組修復成為水交社園區，保存眷村文化。他當“行政院”第一次施政報告提出文化台灣，深信文化是民族靈魂，應該要文化立國。就算台灣現在科技很強，但文化是我們的根，沒有文化衹有科技，國際不知道台灣是什麼地方。