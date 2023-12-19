李明賢：賭盤開賴讓50萬票　侯勝負關鍵有二

國民黨台北市議員李明賢。（中評社 楊騰凱攝） 中評社新北12月19日電（記者 楊騰凱）針對中國國民黨侯友宜、趙少康“侯康配”選情，國民黨台北市議員李明賢向中評社表示，目前賭盤仍看好民進黨賴德德，開出賴讓50萬到80萬票，不過侯康與台灣民眾黨柯文哲的差距已拉開，棄保會作用，只要能從白營拉3%約50萬票，加上鴻海創辦人郭台銘回歸，這兩個因素將是侯勝負關鍵。



李明賢透露，根據內部消息，郭台銘在最後關鍵兩週可能會替侯友宜站台。



台媒《聯合報》19日公布2024最新民調，國民黨“侯康配”與民進黨“賴蕭配”以31%打平，台灣民眾黨“柯盈配”僅21%。不過侯康在北北基以29%落後賴蕭的36%，另外在桃竹苗侯康以42%大勝賴蕭的27%，雲嘉南侯康26%賴蕭29%，高屏澎侯康29%，賴蕭35%。



李明賢表示，雲嘉南、高屏澎都是小幅落後，現在從各家民調趨勢綜合來看，國民黨在北部還是領先，雲嘉南則是落後，所以國民黨的策略會和過去比較接近，就是採取北票南補，北部會贏比較多，南部還是落後，所以要讓北部的票去補南部的差，民進黨賴陣營的策略則是以南票北補，最後大家就是決戰中台灣。



李明賢指出，《聯合報》這份民調北北基侯康看起來是落後給賴蕭約7%，實際的抽樣樣本也許可以再檢視一下，因為從國民黨內參民調以及各家民調看是來，藍軍在台北市是領先的，而且柯文哲在台北市的支持度是偏低的。不過最後關鍵還是在新北市，因為新北市有400萬人口，是全台最大票倉，所以民進黨一定會主攻侯的市政，例如最近在打侯的新莊塭仔圳重劃區，說侯圖利財團、公宅數量未達標等，可是這是侯最展現魄力的政績，拆掉6000多戶工廠完成重劃，這麼大的政績民進黨都可以抹黑，這些市政確實會在民調上反映出來。



李明賢表示，選舉最後25天，侯友宜除了要繼續主攻南部以外，選前之夜仍會回到大本營新北市，所以在組織盤上面，就是由侯友宜顧南部，把弱的地方鞏固起來，雙北部分則主打政績牌拉抬，其實像是塭仔圳重劃區就是地方受益、人民受益的，這是連前民進黨台北縣長尤清都沒做成的，最後是侯做成。