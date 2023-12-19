環團24日台中反空污遊行　促藍綠選將表態

中台灣環保團體代表到台中市政府廣場召開記者會，宣布24日在台中發起反空污抗暖化遊行。（中評社 方敬為攝） 中評社台中12月19日電（記者 方敬為）中台灣環保團體代表今天上午到台中市政府廣場召開記者會，宣布24日平安夜下午將在台中發起反空污抗暖化遊行，邀請中部縣市藍綠“立委”候選人出席，促成無煤中台灣。他們強調選民會睜大眼，瞭解“立委”選將對反空污的態度。環團也希望中國國民黨台中市長盧秀燕能聯合中台灣區域治理平台首長發表無煤中火聲明，以行動推進空污整治。



全台灣北中南30多個公民團體搭上選舉順風車，周周上街頭倡議反空污、抗暖化，並呼籲三組大選人馬籍各地“立委”候選人出面表態，本周日（24日）遊行將移師台中舉行。台灣健康空氣行動聯盟連合台中市爭好氣聯盟、台中市大肚山改善空汙協會、彰化縣環保聯盟、耘林藝術人文生態關懷協會及南投縣環境保護協會等中部環團代表，19日召開記者會對外宣傳。



環保團體表示，12月24日耶誕前夕是2024大選投票倒數第20天，環團針對中台灣的環境訴求強調“無煤五贏”，希望台中火力發電廠和雲林第六套輕油裂解廠能夠早日達到無煤目標，“無煤贏健康、無煤贏公正、無煤贏平等、無煤贏團結和無煤贏台灣”！



環團強力喊話邀請台中、彰化、南投、苗栗、雲林中部五縣市“立委”候選人出席1224中台灣反空污遊行，以行動表達對反空污訴求的支持，盼可承諾支持無煤中火和無煤六輕，納為選舉主要政見。環團代表強調，“立委”選將是否出席活動，將成為支持環保選民投票的參考，選民會睜大眼，瞭解“立委”選將對反空污的態度。