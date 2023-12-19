邱臣遠總結民眾黨立法成效　批綠營債留子孫

民眾黨“立院”黨團總召邱臣遠受訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月19日電（記者 俞敦平）“立法院”19日上午將進行房屋稅修正條例（囤房稅2.0）的表決，而今天也是本次第十屆“立委”的最後一次院會。台灣民眾黨團總召邱臣遠在議場前受訪時，總結黨團在第十屆“立法委員”任期內的表現。他表示，民眾黨團在過去四年在“立院”堅持財政紀律，推動居住正義。



邱臣遠指出，首先，民眾黨團關注台灣民眾面臨的安全危機，包括少子女化、超高齡化、缺工、軍隊招募和退場等問題，他們要求相關部會改進預算案，以因應這些挑戰。



邱臣遠表示，其次，民眾黨團厭惡民眾最痛恨的詐騙問題，這是資安和台灣安全的重大威脅。前兩個禮拜的暗網洩漏的監聽名單事件，甚至牽涉到“國安”單位和情資單位的監聽資訊外洩，嚴重侵害台灣人民的個人資料保護。他表示，民眾黨團會持續透過預算提案，關注這個部分。



邱臣遠接著也提到今日最受注目的囤房稅條例三讀。他指出這次囤房稅2.0三讀通過，這是民眾黨團自從2020年進入“國會”以來，一直倡議的居住正義議題。他也指出，民眾黨主席柯文哲在台北市長任內，大力興建社會住宅，解決居住正義問題，他們也一直努力推動這個方向。



邱臣遠表示，台灣低薪、高通膨、高房價，造成青年四不一沒有：存不了錢、買不了房、結不了婚、不敢生小孩，對未來沒有希望。高房價的主要原因，是“中央”和地方的稅制不統一，稅基不公平，常常是高喊低收。房屋稅是地方稅，過去很多政治人物，因為政治利益或選舉需求，選擇和建商合作，造成高房價的問題。



邱臣遠認為，解決高房價，房屋稅條例的通過只是一個起點，未來還要進行稅制改革、租屋市場透明化、社會住宅興建等措施，這些都將會是民眾黨團在下一屆“國會”會持續推動的主要方向。他也呼籲朝野各黨，儘速通過房屋稅條例，調整稅率，達到嚇阻囤房的效果。