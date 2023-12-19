柯文哲：選里長有政黨組織票　越往上越淡薄

民眾黨2024候選人柯文哲。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月19日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨2024候選人柯文哲近期與中國國民黨2024副手候選人趙少康有不少火花，趙談及“韓粉與柯粉有高度重疊現象，韓國瑜應號召支持者歸隊”。柯文哲19日表示，這種人還停留在老百姓看到旗子搖一搖就自動轉向的時代，但那個時代已經過去了。選舉會有組織票，在選里長有可能，越往上就越淡薄。



至於趙少康指柯文哲、民眾黨與成功大學有爭執，柯文哲回應，趙要弄清楚自己現在是在選“副總統”，不要當成是“少康戰情室”隨便講，有學生澄清就很清楚了，這是趙的壞習慣啦。



柯文哲19日召開“國家治理”記者會，出席人員包括柯競辦總幹事黃珊珊、主委鄧家基、民眾黨秘書長周台竹、民眾黨智庫、台灣新故鄉智庫協會秘書長蘇進強、策略長莊錦華等人。



柯文哲會後接受媒體訪問表示，台灣民主政治走了30年，慢慢的每個民眾都變成有獨立判斷的能力了，旗子搖一搖老百姓自動轉向的時代已經過去了。他還是相信有政黨組織票，但這在選里長的層次比較有可能，越往上就會越淡薄，所以永遠不要把老百姓視為是政治人物或政黨的財產，那個時代過去了。



針對成大事件，柯文哲說，他要勸趙少康，你現在是在選“副總統”，不要再把自己當名嘴，選舉不要用這種隨便講講的方式，這是壞習慣。



媒體追問，趙少康18日赴台大演說，被臉書粉專發現很多民眾是白髮蒼蒼，被取笑學生都是台大EMBA，柯文哲認為，搞不好來聽的學生真的是EMBA，有人來聽就好，這個就變口水戰，他不想批評這種事。



至於趙少康近期要到成功大學、東華大學演講都卡關，柯文哲指出，一般來講，到校園演講若在選前一個月的確大家會有顧慮，若是平常的一般校園演講，大家不會認為政治進入校園，但都不是在這種選舉前一個月。他相信現在自己要去學校演講也不太容易，大家還是會顧忌，這倒沒有什麼特別。