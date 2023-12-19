台明年總預算三讀通過　刪減比例近十年最低

2024年政府總預算三讀通過。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北12月19日電（記者 張嘉文）“立法院”會今天三讀通過2024總預算案，歲出原編列約新台幣2兆8818億元，審議結果共計減列約299億元。刪減比例約為1.04%，是近10年來最低。整體歲出而言，以社會福利支出居首位，教育科學文化支出次之，經濟發展支出居第3位，“國防”支出居第4位。



因遇到大選年，朝野“立委”都希望縮短開會時間回選區拚選舉，這也是近年來罕見在法定會期內通過總預算。



2024大選進入倒數，“立法院”院會上周通過民進黨團提案，自12月20日至31日停開院會及委員會，“立法院”會今天進行本屆會期最後一天的開會，繼續處理討論事項，最終三讀通過2024“中央政府”總預算案（公務預算部分）。



通過的政府總預算案中，原列歲入總額為2兆7091億8612萬8000元，審議結果改列2兆7251億8325萬4000元；原列歲出總額為2兆8817億8209萬5000元，審議結果改列2兆8518億5587萬4000元。



三讀通過的總預算，通刪科目部分，包括減列大陸地區旅費30%、海外旅費及“出國”教育訓練費（不含現行法律明文規定支出）5%、委辦費（不含現行法律明文規定支出）5%、房屋建築養護費5%、車輛及辦公器具養護費5%、設施及機械設備養護費5%、軍事裝備及設施3%、一般事務費（不含現行法律明文規定支出）3%。



另外，減列媒體政策及業務宣導費（不含“農業部”防檢署、“衛福部”疾管署及1000萬元以下機關）25%、設備及投資（不含現行法律明文規定支出、資產作價投資及增資台電公司）3.8%、對團體捐助及政府機關間補助（不含現行法律明文規定支出）5%、對“國內”團體捐助與政府機關間補助（不含現行法律明文規定支出及一般性補助款）4%。