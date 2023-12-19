賴清德談老家違建就哭　柯：不拆一定被打死

民眾黨2024候選人柯文哲接受媒體訪問。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月19日電（記者 鄭羿菲）民進黨2024候選人賴清德新北萬里老家違建近期遭藍白圍攻掀起話題，除憲兵站崗惹議外，賴提起老家哭兩次外，也有綠媒主持人鄭弘儀也在節目上哭。台灣民眾黨2024候選人柯文哲19日奉勸賴清德趕快拆一拆，衹有你一個人不處理，這條一定會被打死，還是忍痛拆了吧。



賴清德萬里老家違建爭議，自從被民眾黨不分區“立委”候選人黃國昌端出歷年航照圖後，引起藍白陣營猛攻，由於賴清德兩度以“哭訴”回應，但絲毫未有拆除動作，賴老家成為民眾訕笑的標的，Google地圖甚至改名為“賴皮寮”、“賴著不拆公園”等，只是賴依舊紋絲不動。



柯文哲19日召開“國家治理”記者會，出席人員包括柯競辦總幹事黃珊珊、主委鄧家基、民眾黨秘書長周台竹、民眾黨智庫、台灣新故鄉智庫協會秘書長蘇進強、策略長莊錦華等人。



柯文哲會後接受媒體訪問表示，鄭弘儀哭他覺得很奇怪，這干鄭弘儀什麼事？他無法理解。至於憲兵站崗，不知道是按照哪一條法令，他只知道“副總統”一定會有一個維安，這可能得請“國安局”回答，除非賴清德平常就住在萬里。



柯文哲也建議，多年前民進黨籍前“立法院長”蘇嘉全處理掉違建農舍、中國國民黨前高雄市長韓國瑜也處理違建農舍，大家都處理了，衹有你一個不處理，這一條一定會被打死，還是忍痛拆了吧。



媒體追問，柯文哲昨天公布金融政策，民進黨發言人張志豪批評柯台北市長任內還債新台幣570億元，其實是虧空“八大基金”，財政紀律最差就是柯。柯文哲笑說，他勸民進黨不要打這條，發言人要記住自己的身份，不要亂講話。如果作帳可以還債的話，我們歡迎民進黨各級政府認真的作帳，看他們可以還多少？



柯文哲強調，財政紀律是一個文化，有或沒有大家心裡有數，還是要把民進黨執政的縣市政府債務增加多少列個清單，大家來看一看？打這題是民進黨自討苦吃啦。