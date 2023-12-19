侯民調追平賴　基隆市長謝國樑：全力輔選

國民黨基隆市長謝國樑。（中評社 張穎齊攝） 中評社新北12月19日電（記者 張穎齊）《聯合報》19日公布最新民調，中國國民黨候選人侯友宜、趙少康以31%追平民進黨賴清德、蕭美琴，不過也發現侯康配北北基有落後趨勢。國民黨基隆市長謝國樑表示，他是有振奮了一下下，但三腳督情況下還是要繼續努力，不能夠落後，他與其他國民黨執政的各縣市首長都會非常努力、盡全力輔選。



謝國樑今日上午偕基隆市議會團隊赴新北市汐止區的食安家飲食文化股份有限公司，參訪雙北中央廚房，與會的還有親民黨基隆市副議長楊秀玉、國民黨議員宋瑋莉、連恩典、何淑萍、俞叄發、鄭愷玲、郭美秀、民進黨議員陳宜、施偉政、吳驊珈、張之豪、無黨籍議員林民勳、陳冠羽、基隆市產業發展處長林鼎超、教育處代理處長楊桂杰、衛生局長張賢政、食安家飲食文化總經理陳明信等。



謝國樑會前接受聯訪表示，大家都知道聯合報是一個非常客觀的媒體，所做的民調也有非常大的公信力，看到這樣的民調，他早上是振奮了一下下，現實中三腳督的情況下，國民黨要繼續努力，不能夠落後，要取得勝利。



謝國樑說，大家可看到，自從藍白合作破局、各自候選人登記參選後，國民黨是有上揚的趨勢，國民黨執政的各地縣市長、包括他自己，都非常努力輔選，希望能拿出好成績，團結、盡最大努力，達到政黨輪替。



記者問，如何看台北市41名里長赴陸旅遊被檢調約談？謝國樑說，國民黨台北市長蔣萬安已針對此事有明確的看法，他與蔣的看法一致，他也支持蔣的論點，希望辦案要講求真憑實據，拿出更明確的證據讓民眾信服。



謝國樑也談到食安議題，他坦言自己對基隆的營養午餐食安非常苦惱，希望能學習雙北的模式，讓基隆做得更好，會尋求更好的意見，他一直非常重視基隆食安，過去有發生一些問題，他希望能夠立即改善，一定要好好研究怎樣做更好，他不敢講太多，會學習如何改善，讓孩子吃得更健康。