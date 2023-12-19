吳欣盈回顧會期體驗　要為台灣的永續努力

民眾黨2024大選副手候選人吳欣盈接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月19日電（記者 俞敦平）台灣民眾黨2024大選副手候選人、“立委”吳欣盈19日上午在“立法院”議場前受訪，她應媒體要求在會期的最後一天，回顧了一下自己本屆的表現。她認為自己是一個很難得的經驗。她也希望社會的改變能持續發生，並為台灣的下一代的永續持續努力。她同時也反擊了民進黨對她擔任新光金董事期間公司市值縮水的批評，她認為大家對壽險業可能不太瞭解，但她認為新光金是個會永續經營的正向公司。



吳欣盈首先回顧了她在“立法院”的工作成果和未來的展望。她表示，她從報到擔任“立委”經過了412天，期間辦了5場公聽會、3場座談會，並提出了15個創新的法案，涵蓋數位醫療、人工生殖、AI等領域。她感謝其他委員的支持，並認為她將民間的想法帶到公部門，是一個很難得的經驗。她也希望社會的改變能持續發生。她認為會期的結束只是一個新的開始，她將繼續為台灣的下一代的永續持續努力。



對於宣布擔任副手參選後的發言引發了諸多爭議，吳欣盈表示，她還沒有上黨內建議的發言課程，但她會持續跟黨部溝通，並為明年1月1號的副手辯論做準備。她說，她不清楚黨部是否有安排發言課程，但她會持續跟黨部保持溝通。



被問到對於民進黨批評她擔任新光金控董事時，市值縮水高達新台幣4800億，吳欣盈則回應，她現在不是新光金控的董事，而且保險是一個永續經營的事業。她指出，新光金控今年獲得了Dow Jones全球永續第二名的獎項，並在亞洲新興市場的排名中贏得第一名。她認為，大家對壽險業有許多的不瞭解，而她相信新光是正向經營，會永續經營的。