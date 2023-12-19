賴違建爭議狂燒　吳子嘉：民進黨長輩都緊張

賴清德老家。（中評社 資料照) 中評社台北12月19日電／民進黨2024大選候選人賴清德近期深陷新北市萬里老家違建爭議，當地甚至還因此被網友設置名為“賴皮寮”的打卡點。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉指出，選舉最糟糕、最怕的就是被嘲笑，而賴清德老家爭議已出現了這種狀況，他並透露，有位相當關心此案的民進黨長輩打電話給他，問他該怎麼辦。



賴清德老家違建爭議近期引發熱議，除了中國國民黨2024大選候選人侯友宜副手趙少康日前撂話，只要賴拆掉違建，他就辭去中廣董事長一職，近期更有人將賴老家地址設為名為“賴皮寮”的Google地圖打卡點，但標籤一度遭移除，馬上有媒體人發現，地圖上又出現了“賴皮村”、“賴皮三岔路”、“賴皮寮森林遊憩區”等標籤，讓他調侃道，“野火燒不盡，春風吹又生”。



根據《中時新聞網》報導，吳子嘉18日在政論節目《關鍵時刻》表示，選舉最糟糕、最怕的就是被嘲笑，而目前，賴清德萬里老家爭議已成為一則笑話，而這有時會造成大量傳播的效果，“你看打卡現在被蔚為時尚，PTT裡面大家一起鬧，鬧的結果，就是你沒有辦法阻擋”。



在吳子嘉的觀察，賴清德的危機已經形成，但賴本人、民進黨的處理無能至極，他指出，賴的支持度僅領先國民黨“總統”候選人侯友宜3個百分點，未來恐會繼續下降。吳子嘉也透露，有位相當關心賴清德老家爭議一案的民進黨長輩打電話給他，問他該怎麼辦，並強調，此事相當糟糕，因這是賴的私事，這沒有辦法討論。