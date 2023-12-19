習近平對甘肅積石山縣地震作出重要指示

中評社北京12月19日電／據新華社報導，北京時間12月18日23時59分，甘肅臨夏州積石山縣發生6.2級地震，震源深度10公里。截至目前，地震已造成甘肅100人死亡、青海11人死亡，部分水、電、交通、通訊等基礎設施受損。



地震發生後，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平高度重視並作出重要指示，甘肅臨夏州積石山縣6.2級地震造成重大人員傷亡，要全力開展搜救，及時救治受傷人員，最大限度減少人員傷亡。災區地處高海拔區域，天氣寒冷，要密切監測震情和天氣變化，防範發生次生災害。要盡快組織調撥搶險救援物資，搶修受損的電力、通訊、交通、供暖等基礎設施，妥善安置受災群眾，保障群眾基本生活，並做好遇難者家屬安撫等工作。請國務院派工作組前往災區指導抗震救災工作，解放軍、武警部隊要積極配合地方開展搶險救災，盡最大努力保障人民群眾生命財產安全。



中共中央政治局常委、國務院總理李強作出批示，要求全力組織搶險救援、搜救被困人員並救治傷員，盡最大努力減少傷亡。當前正值冬季，要抓緊核實災情，盡快搶修受損基礎設施，妥善做好受災群眾轉移安置工作，及時發布信息，維護災區社會穩定。要加強震情監測，防範各類次生災害，切實保障群眾生命財產安全。



根據習近平指示和李強要求，國務院已派出工作組趕赴災區指導救援處置等工作。甘肅、青海已組織力量開展搶險救援，並緊急調撥帳篷、折叠床、棉被等救災物資運抵災區，全力做好受災群眾救助。目前抗震救災各項工作正在緊張有序進行。