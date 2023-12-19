侯民調追平賴　藍委：需擴大爭取非綠選票

藍委李德維。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北12月19日電（記者 張嘉文）《聯合報》19日公布2024最新民調，中國國民黨“侯康”與民進黨“賴蕭”支持度首度31%平手，台灣民眾黨“柯盈”則以21%居末。對此，國民黨“立委”李德維說，侯友宜和趙少康南北分進合擊，藍營現在對侯康配非常有信心，透過最後一個月的努力，來積極爭取南部鄉親的支持。



侯友宜的警大同學、國民黨“立委”游毓蘭也說，可以看到民調分析上，侯康配在壯世代有非常的穩定支持，年輕世代因過去侯友宜可能自己跟對話管道並不適合年輕族群，但現在趙少康能專攻這一塊，她覺得非常好。



距離2024年1月13日投票日倒數25天，台媒《聯合報》今天公布一份最新民調，“侯康”微幅成長2%，“賴蕭”則維持不變，藍綠支持度首度31%平手，“柯盈”則持平，仍是21%居末。另外，侯友宜在北北基的本命區僅有29%支持，落後賴清德的36%。



李德維今天在“立法院”受訪時對此表示，侯友宜出生於嘉義縣，非常基層跟本土，現在可看到侯友宜努力在南部奔走，相信南部民眾對侯的期望也很高，所以希望透過最後的努力，積極爭取南部鄉親支持。



李德維說，隨著國民黨的團結，再加上政黨輪替呼聲非常高，所以侯康配組成以後的民調逐漸上揚，這也是大家期待而且努力追求的目標，相信會持續努力到明年1月12日晚上10點，達成民眾所想要的政黨輪替，這才是最重要的目標。



至於柯文哲部份是否還有往上衝的空間，李德維說，當然每個陣營都會努力來衝刺，但畢竟柯文哲和民眾黨是以空軍為主，所以民調要有大幅度上漲，恐怕還有些困難。因此國民黨要爭取所謂非綠聯盟的主流，才能完成政黨輪替的目標，相信選票自然會機會一部分流到國民黨。