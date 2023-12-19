雙北激戰　民進黨吳思瑤：不到最後不放棄

綠委吳思瑤今天受訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月19日電（記者 黃筱筠）雙北地區成為這次選舉激戰區也是民進黨艱困區，民進黨台北市“立委”吳思瑤今天受訪說，雙北當然是兵家必爭之地，但是每個激戰區就是五五波，都有機會，沒有到最後關頭，我們的都深具信心。民進黨在雙北提出“立委”候選人論條件、論專業等都遠遠贏過對手，對於各個戰將都有信心。她強調，激戰區不到最後都不放棄，激戰區最後可以獲得青睞，她還是深具信心。



吳思瑤今天力邀文化界代表力挺民進黨2024候選人賴清德。她也受訪回應相關選舉議題。



根據《聯合報》最新民調顯示，“侯康配”與“賴蕭配”支持度追平為31%。吳思瑤說，民調都是提醒我們要加把勁，民調我們領先相當長一段時間，對手最後民調成長合理，大家都會啟動全面衝刺。但是民調互有消長，我們還是領先會持續努力擴大領先差距。相信最後階段選民會回到理性選擇。



她表示，選舉有激情，但是最後會回歸到理性選擇，對於綠營支持者也是很大凝聚，否則過去長久一段時間認為穩定會大意，提醒支持者要小心、要戰戰兢兢。



賴清德將於21日啟動要環島四天三夜拼圖，這對於大選、“立委”有幫助？吳思瑤說，這場選戰從“總統”候選人到“立委”候選人，都很綿密、滲入各個區域，希望最後一個守護民主信念，對於行動號招，巡回全島等拼字活動，大家都積極排練。



她也說，台北市昨天也邀集候選人等作最後演練安排，每個環節都沒有大意，這是社會與文化行動，希望都會有最好成果。

