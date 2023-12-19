侯康民調追平賴蕭　綠白委都說對自家有信心

民眾黨邱臣遠受訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月19日電（記者 俞敦平）2024大選即將在25天後舉行，各黨候選人的支持度也隨之變化。最新的民調顯示，中國國民黨的侯康配已追平民進黨的賴蕭配，而台灣民眾黨的柯盈對則落後於兩強。對此，民眾黨“立委”邱臣遠和民進黨“立委”陳亭妃19日上午受訪時分別表示，各家民調變化原本就都有差異，並表達對自家候選人有信心。



邱臣遠表示，民調只是一時的數據，還是要看長期的趨勢。他認為，目前的三分天下的態勢是非常明確的，但是民眾對於藍綠兩黨長期執政下以意識形態“治國”、為了選舉利益扇動仇恨與對立、造成台灣的內耗空轉是非常厭惡的。他也相信人民對於新政治和第三勢力有非常高的期待的。



邱臣遠說，他本身現在也在新北市的第八選區綜合參選區“立委”，他實際接觸民眾的感受是，有個沉默的螺旋是非常明顯的。他預期，越來越多不願意表態的中間選民會陸續開始關注大選，注意候選人的政見、主張、訴求，以及過去四年的發言和各支政黨在“立法院”的表現。他表示，他對自己的選情還是非常有信心的。



綠委陳亭妃對於民調的變化不以為意，她說，這個時候各家都會做民調，所有的數據都有差距，每一波民調都是參考。她表示，民進黨就是勇往直前，把自己的腳步穩健，一步一步再一次取得人民的信任感。



陳亭妃認為，要怎麼把台灣再一次贏，這才是最重要的。陳亭妃也對於網路上流傳的偽造網紅呼籲返家投票的影片發表看法，她說，現在試圖影響選舉的手法會越來越多，為了要求勝選，各方都會用不擇手段的方式。她說，每一位候選人，應該要保持自己的原則，他們呈現自己最真實最真實的一面。