游錫堃挺在野刪預算　藍委賴士葆罕見大讚

藍委賴士葆大讚游錫堃在協商時力挺眾“立委”刪減政府部份預算的權力。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北12月19日電（記者 張嘉文）“立法院”院會今天三讀通過2024年政府總預算，中國國民黨“立委”賴士葆在發言時，難得大讚民進黨的“立法院長”游錫堃，強調游在朝野協商時力挺眾“立委”刪減政府部份預算的權力，並沒有因為是民進黨執政就完全站在政府那邊，這樣的行為值得讓人稱讚。賴士葆還回頭對在主席台上的游錫堃比讚，讓游不好意思地拱手回應感謝。



游錫堃日前在主持總預算案朝野協商，審到“司法院”相關預算時，當時賴士葆堅持刪除預算，“司法院”則堅持不能刪，雙方言詞交鋒僵持不下，游當下跳出來說，“國會”代表民意、人民作主，在民意之前要謙卑，大家要互相尊重，哪有預算不能刪的啦！該言論獲在野黨團的掌聲，也讓賴士葆在今天通過總預算的發言中對他表示敬意。



賴士葆強調，監督、刪減政府部份預算是“立委”的職責，但民進黨執政八年來，政府部門卻愈來愈囂張，以“經濟部”為例，這次和“立委”協商預算過程中的目標，竟然是讓“立委”撤案（指不能刪預算），哪有這種道理，這樣的政府部門能看嗎？所以游錫堃的表態更為重要，讓他一定要公開稱讚游堅守“立法院長”中立的角色。



今天三讀通過的總預算，歲出原編列約新台幣2兆8818億元，最終僅減列約299億元，刪減比例約為1.04%，是近10年來最低。而這次的總預算過關，因遇到大選年，眾“立委”都希望縮短開會時間回選區拚選舉，所以也是近年來罕見在法定會期內通過總預算，而非加開臨時會。