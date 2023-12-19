台中第二選區激烈　林靜儀、顏寬恆頻交火

綠委林靜儀受訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月19日電（記者 俞敦平）台中第二選區“立委”選戰，民進黨現任“立委”林靜儀與中國國民黨前“立委”顏寬恆再度對決。因為這一區過去選情激烈，差距極小，選戰倒數，雙方都不讓步，展開白熱化的攻防戰。19日上午林靜儀在“立院”受訪時，針對顏寬恆近日對他的提告嗆聲，開酸顏寬恆假如當選可能會因司法問題讓中二選區需要再度補選。



台中第二選區“立委”選戰，民進黨現任“立委”林靜儀與國民黨前“立委”顏寬恆展開激烈的對決。林靜儀在上週於民進黨中央召開反賄選記者會，揭露顏寬恆使用各種不正當的選舉手法，包括餐會、綁樁，並流傳假民調，威脅選民等等。林靜儀表示，她已經收到許多選民的反應，證實顏寬恆的惡劣作為。



顏寬恆因不滿遭到抹黑，決定對林靜儀提告，指控她意圖使人不當選。他認為司法能夠證明他的清白，並要求林靜儀提出證據。然而，林靜儀19日受訪時反問顏寬恆，既然他相信司法，為什麼不願意配合自己涉及的司法案件，包括豪宅假買賣、侵佔助理費、侵佔國有地等。她指出，顏寬恆的邏輯不一貫，對自己不利的案件就說是政治迫害，對自己有利的案件就拿司法來恫嚇選民。她呼籲顏寬恆儘速面對司法，不要拖延審判，也不要藏起證人。



林靜儀還質疑顏寬恆的清廉與問政能力，她說，顏寬恆如果當選，可能會因為司法案件被判刑，讓中二選區再次補選。她說，顏家已經讓中二選區補選兩次，選民不會想要再補選第三次。她說，中二選區的選民已經厭惡顏家的黑金、在地人勒索言論，所以願意支持她，要找回真正的民主和光榮。