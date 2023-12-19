民進黨爆侯友宜拿政治獻金　圖利仰德集團

民進黨舉行“侯市府內部文件流出！為財團量身訂作？”記者會。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月19日電（記者 黃筱筠）民進黨下午舉行“侯市府內部文件流出！為財團量身訂作？”記者會，會中發言人張志豪拿出新北公務員流出的招標流程圖，質疑中國國民黨2024候選人、新北市長侯友宜收受政治獻金圖利仰德集團。質疑侯友宜跟仰德集團董事長許育瑞的“厚友誼”關係，和台北港招商是否有對價關係，一手收政治獻金、一手割地給財團，侯友宜必須出面說清楚。



民進黨舉行“侯市府內部文件流出！為財團量身訂作？”記者會，由發言人張志豪、新北市議員、賴清德競總發言人戴瑋姍出席。



侯友宜日前遭踢爆料過去兩度參選新北市長收受仰德集團以人頭捐獻政治獻金，引發對價關係爭議，張志豪出示一份由新北市政府基層公務員流出的“新北市台北港特定區第二種產業專用區招商案 評選委員評分表”，也就是內部招商公文，顯見新竹物流土地得標案改採綜合評選制，質疑此表根本是為仰德集團子公司新竹物流公司量身打造，侯友宜跟仰德集團董事長許育瑞的厚友誼關係，和台北港招商是否有對價關係，一手收政治獻金、一手割地給財團，侯友宜必須出面說清楚。



張志豪表示，侯友宜跟仰德集團的關係不言而喻，不只台北港動土典禮上，董事長許育瑞特別感謝新北市政府提供相關輔導資源，其實許育瑞過去就常和侯友宜同框，曾合照捐贈新台幣320萬元給新北，更承諾加碼投資新北市20億，強調自己是台北市警友會會長，和侯友宜在他於警界服務時就有深厚情誼。



張志豪指出，仰德集團子公司新竹物流今年斥資19億元進駐台北港建置“國際物流暨北區轉運中心”，總樓地板面積約6110坪，預計2024年底完工，動土典禮侯友宜到場祝賀。

