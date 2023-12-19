對民進黨徹底失望　李遠哲公開挺小綠基進黨

基進黨舉行記者會。(中評社 俞敦平攝) 中評社台北12月19日電（記者 俞敦平）台前“中研院”院長、1986年諾貝爾化學獎得主李遠哲博士19日上午在記者會上透過影片，公開支持台灣基進黨。他表示，民進黨做不到的，讓台灣基進來做，並呼籲台灣社會要有好的政黨競爭，才能促進台灣的向上提升。台灣基進黨主席王興煥則表示，台灣需要兩個本土政黨才能達成“本土要多元，民主要制衡”的目標。他指出，台灣基進將堅持本土多元和民主制衡的理念，打破藍綠僵局，做對台灣有利的事。



19日上午台灣基進於台北“國會”公園大廈辦公室召開，台灣基進“向上提升：李遠哲推薦台灣基進”記者會，台灣基進黨主席王興煥、台灣基進不分區“立委”候選人陳奕齊和史惟筑出席。前“中研院”院長李遠哲博士則透過錄製的影片表達他支持台灣基進，並呼籲綠營選民政黨票投基進黨。



李遠哲博士是2000年諾貝爾化學獎得主，也是台灣前“中研院”院長，他曾在2000年大選力挺民進黨的候選人陳水扁。但近年來他對民進黨的執政多次表達不滿，痛批民進黨二度執政後就開始腐化，並爆料蔡英文對於能源政策不負責任態度。



李遠哲在影片中表示，台灣的價值，是人民追求自由、平等和博愛，這些價值，是台灣人民的共同信念，也是台灣人民的共同責任。他強調，好的政黨也要有競爭，才能讓台灣的政治更進步，更符合人民的期待。他對台灣基進黨抱持希望，雖然這個黨很小，但他願意鼓勵他們，並向台灣社會推薦他們，他說，“過去民進黨做不到的，未來可以讓台灣基進來做”，台灣基進雖然不大，但就和台灣一樣強韌，他盼望，能和想奉獻台灣的人一起努力。

