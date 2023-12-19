不分區與區域“立委”民調　國民黨都大贏

不分區“立委”支持度，國民黨33.2%、民進黨26.1%、民眾黨19.1%。（照片：《震傳媒》） 中評社台北12月19日電／2024大選進入倒數25天，《震傳媒》19日公布最新民調顯示，在不分區支持度方面，由高到低分別為中國國民黨33.2%、民進黨26.1%、台灣民眾黨19.1%，剩下小黨皆不到5%，無明確意見則占16.7%。



民調表示，可以推估國民黨有望拿下不分區“立委”15席、民進黨則為11席、民眾黨能拿到8席。目前中國國民黨與民進黨各13席，台灣民眾黨5席，時代力量3席。



另外在區域“立委”上，民調支持度更為集中，國民黨高達33.3%、民進黨28.0%、民眾黨8.3%、無黨籍1.1%、其他小黨皆不到1%、選不出來則為28.8%。



從上述民調數字可以觀察到，民進黨2024候選人賴清德雖然喊出“國會”過半”的口號，但藍營在“國會”支持度銳不可當，再加上民眾黨分票的情況下，民進黨想延續完全執政困難度頗高。



《震傳媒》委託山水民意研究股分有限公司執行，訪問時間為12月15日至16日，完成樣本1213分（家戶607分、手機606分）。透過電腦輔助電話訪問系統（CATI）進行電話訪問。家戶以訪問地區住宅電話用戶為抽樣架構；系統抽樣加尾2碼隨機方式抽出電話號碼。手機依通訊傳播委員會（NCC）公布各行動電信業者核配字首，而後5碼隨機亂數抽出電話號碼。在95%的信心水準下，抽樣誤差約±2.81 個百分點。依“內政部”人口統計資料，進行地區、性別、年齡層加權，以符合母體結構。