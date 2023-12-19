藍委批司法檢調只辦藍不辦綠　成政爭工具

國民黨團召開“綠營涉嫌協助跨境洗錢? 檢調辦不下去？”記者會。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北12月19日電（記者 張嘉文）中國國民黨“立法院”黨團今天召開記者會質疑，面對大選，司法檢調被當成政爭、打壓異己的工具，只辦藍不辦綠，有民進黨“立委”辦公室主任涉及協助賭博網站洗錢，但檢調自設紅線，在紅線前就停步，反觀台北市里長到大陸旅遊就要被約談查辦，難道綠色就是可以被原諒的顏色嗎？



國民黨團今天召開“綠營涉嫌協助跨境洗錢? 檢調辦不下去？”記者會，由首席副書記長李德維主持、副書記長吳怡玎和“立委”游毓蘭等人出席。



李德維指出，博弈公司“奕智博集團”在2021年遭檢警查出，涉嫌利用大陸的銀行人頭帳戶，替台灣內外50多個賭博網站洗錢，更涉嫌利用不實文件申請商務入境，協助超過1000人次的大陸人士非法來台。在法院審理當中，勾勒出該公司透過“立法院”職員林耀庭，找上民進黨“立委”許智傑辦公室主任蔡廷槐，協助向有關部會施壓，讓上千人次的大陸人以商務簽證方式入台，擔任該公司的洗錢客服人員。



李德維說，在法院相關事證提到，蔡廷槐找上NCC、“經濟部”、“內政部”、“教育部”、陸委會等單位，與相關單位開會，把相關文件交給部會處理，無形中給予部會壓力。而無論是檢調還是“國安”單位，牽扯到民進黨“立委”辦公室主任，就自設一條紅線到此為止，且令人匪夷所思的是，為什麼這麼巧，出事的都是同一位“立委”辦公室的主任？他呼籲檢調、“國安”單位有必要再重新檢討，以釐清民眾的疑慮。



吳怡玎則說，由於大陸對於詐騙刑罰相當的重，許多大陸人士紛紛透過管道來到罪刑相對輕的台灣，擔任詐騙客服人員。“奕智博”案在今年11月11日三審定讞，負責人莊鴻飛在案發前已潛逃出境，該案只辦到代理執行長潘子碩、林耀庭就結束，而向相關部會施壓放行的蔡廷槐，根據媒體披露已由“國安”單位接手展開調查。



吳怡玎請問民進黨政府，“國安”單位接手調查到現在，也已經兩個月過去了，調查進度如何？到底有沒有查？還是和趙天麟“親”中案一樣？或是“國安”單位選擇性只辦藍不辦綠？面對如此嚴重的“國安”缺口，“國安”單位是不是該告訴民眾，調查進度如何？



游毓蘭則認為，現在的司法檢調已被當成政爭、打壓異己的工具，只辦藍不辦綠，縱使“怎麼老是你？”也不會被司法追查下去，她自身的經驗是，很多來自基層的警大學生告訴她，現在在南部其實支持國民黨的人愈來愈多，只不過大家因為怕被查水表，怕被司法檢調辦藍不辦綠，她有一個朋友就告訴她，以後不公開跟她一起吃飯，因為只要被公開就會被查稅，都證明了司法已變成政爭的工具，她覺得太不值了。