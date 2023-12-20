林艶：從“雙融合”看中華民族經濟關鍵三問

中評智庫基金會董事長助理、中評社助理總編輯兼采訪主任林艶主持座談會并發言（中評社 陸文煜攝） 中評社香港12月20日電（中評社報導組）由中國評論通訊社、中評智庫基金會主辦的“東莞深化兩岸創新發展合作的實踐與機遇”座談會日前在東莞舉行，中評智庫基金會董事長助理、中評社助理總編輯兼採訪主任林艶主持座談會並發言。林艶結合其在東莞之行的觀察與思考，從“雙融合”與中華民族經濟的角度分享了其對此主題的一些見解。



林艶表示，東莞能在兩岸融合發展中走在前列，成為台資台企發展的沃土，必然有其內在原因。通過實地走訪東莞更加深刻感受到，台資台企今天的東莞故事不是一蹴而就的，而是有著深厚的歷史積澱。她認為，開啟台資台企東莞故事的新篇章，也必然需要從歷史中尋找智慧和啟迪。由此，我們可以追溯到上世紀80年代開啟的兩個歷史大進程。



第一個歷史大進程是改革開放風起雲湧，而廣東沿海則因靠近港澳而開中國改革風氣之先。那時，港澳同胞發揮了投資興業的龍頭作用，市場經濟的示範作用，體制改革的助推作用，雙向開放的橋梁作用，先行先試的試點作用，城市管理的借鑒作用等，帶動廣東走在大陸改革開放的前列，為東莞塑造良好營商環境打下了理念、資金、市場、渠道、人力等一系列基礎。



第二個大進程是兩岸逐步恢復正常往來，隨著1987年台灣解除“戒嚴”，兩岸終結了長達38年的隔絕狀態，許多台灣同胞得以重新返回大陸故鄉走一走、看一看。此後，在“九二共識”奠定的政治基礎下，不少台商台資乘著兩岸關係回暖的東風率先到大陸投資興業，而這時，多種條件齊具的東莞，自然成為很多人登陸的首選地。現在回過頭來看，我們不由感嘆於這一環扣一環的過程，正是由於兩大歷史進程交匯於東莞，造就了今天台資台企在東莞蓬勃發展的局面，而從更高維度看，這是兩岸四地走親走近的必然，是各自優勢互補、協同發力的必然，也是華夏子孫攜手走向世界的必然，為什麼是東莞？這就是歷史給出的答案。

