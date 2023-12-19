朱立倫助選陳玉珍　大讚她是金門的寶

國民黨黨主席朱立倫前往金門拜票，同時為藍委陳玉珍拉抬聲勢。（照:國民黨提供） 中評社金門12月19日電／中國國民黨黨主席朱立倫今日專程赴金門掃街拜票，同時為黨籍“立委”陳玉珍拉抬聲勢。朱立倫表示，陳玉珍是金門的寶、是國民黨的寶，呼籲金門鄉親繼續支持，讓她可以留在“立法院”為大家爭取最大福利。



朱立倫在副秘書長江俊霆、主委許宇甄等人陪同下，今天搭乘最早的7點班機來到金門，隨即陪同陳玉珍、國民黨金門黨部主委吳興邦等人前往金城鎮東門菜市場掃街拜票。“國民黨加油！陳玉珍凍蒜！”，不少鄉親遇到拜票人馬頻頻為之加油打氣，顯示傳統藍軍在離島地區依然擁有一定的優勢。



根據國民黨新聞稿，朱立倫表示，陳玉珍是金門的寶，從政22年最有經驗、最貼民意、最瞭解金門需求。過去4年任內爭取新台幣125億經費、領銜提出46項法律提案、服務案件高達12740件，都是歷任“立委”之最。陳的學經歷豐富，曾先後前往中國北京與美、日等國留學，最具國際視野；外語能力強，經常接待外國賓客與媒體，行銷金門不遺餘力，持續提高金門的國際知名度。



朱立倫還強調，陳玉珍是國民黨的寶，來自戰地的金門女兒戰鬥力最強，擔任國民黨“立院”黨團書記長，協助在野“立委”來制衡民進黨腐敗政權；陳玉珍的監督砲火還經過TPOC台灣議題研究中心認證，在113位“立法委員”中排名全台第8，肯定是最適合的“立委”人選，懇請金門鄉親繼續支持！



朱立倫強調，“侯康配”的民調已迎頭趕上，呼籲鄉親要堅定信心繼續加油。唯有國民黨執政，“中華民國”才會好、兩岸關係才會好、金門才會好！



陳玉珍相當感謝朱主席百忙之中，特別抽空來到金門為她加油。陳玉珍也表示，過去4年自己相當認真地做好每一件事，也獲得鄉親們不少肯定，所以對自己尋求連任很有自信。她並強調此次國民黨很有機會在“總統”選舉“下架民進黨”，呼籲大家要團結、有信心。

