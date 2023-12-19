綠營曾玟學狂打對手挨告　組律師團應戰

曾玟學今日召開記者會，吳宜臻穿著律師袍現身力挺。（中評社 盧誠輝攝） 中評社苗栗12月19日電（記者 盧誠輝）被民進黨禮讓推薦的無黨籍苗栗縣第二選區“立委”候選人、苗栗縣議員曾玟學今日下午舉行“律師後援會暨律師團成立記者會”，邀請全台20位律師力挺，有10位律師到場站台。曾玟學日前因狂打對手中國國民黨苗栗縣第二選區“立委”候選人、苗栗市長邱鎮軍的住家與周圍涉及46起毒品與賭博等刑案，遭邱提告，曾今組律師團全面應戰。



曾玟學也是雲豹小公主、新北市綠委賴品妤的男友。



苗栗縣“立委”第二選舉區（頭份市、三灣鄉、南庄鄉、苗栗市、公館鄉、頭屋鄉、大湖鄉、獅潭鄉、卓蘭鎮、泰安鄉）因選區幅員遼闊，包括苗栗縣未靠海的10個鄉鎮市，被俗稱為苗栗山線選區。此次由國民黨苗栗市長邱鎮軍對戰被民進黨禮讓推薦的無黨籍苗栗縣議員曾玟學，因兩人都是首次挑戰“立委”選舉，引發外界關注。



曾玟學今日下午在苗栗縣頭份市的競選總部召開記者會，有10名律師穿著律師袍到場聲援，特別的是，2016年曾代表民進黨參選該選區落選的民進黨前“立委”吳宜臻也現身力挺。



曾玟學指出，日前他引述媒體報導，批評對手邱鎮軍住家與周圍，涉及46起毒品、賭博等刑案，卻遭對手委由律師提出 “意圖使人不當選”、“加重誹謗”等自訴告訴。曾玟學說，對手拿法律工具來恫嚇，他並不害怕，他已邀請陳永喜、吳宜臻、陳品安等20位優秀律師，組成堅強律師團，一同為維護乾淨選風全力應戰。



擔任曾玟學律師團團長的吳宜臻律師表示，曾玟學所引述的內容，皆源自媒體報導、法院公開判決書，對邱鎮軍住家涉及毒、賭之質疑都有所本 ，並非憑空捏造。邱鎮軍參選“立法委員”，卻涉及重大刑案，客觀上也須接受公眾評論，被社會檢視。吳宜臻也引述自身2016年“立委”選舉經驗，呼籲選民杜絕賄選，為苗栗建立乾淨的選風。



2020年“立委”選舉，該選區由國民黨現任“立委”徐志榮對戰民進黨前不分區“立委”徐定禎，藍營拿下9.1萬多票（54.13%），綠營只拿下5萬多票（30.07%），雙方差距懸殊。2016年則為該選區藍綠差距最接近的一次，當時徐志榮拿下7.3萬多票（49.9%），民進黨候選人吳宜臻則拿下6.5萬多票（44.61%），藍綠差距拉近到僅剩不到8千票（5%）。



苗栗地方人士分析，該選區長期是藍營大票倉，照理說藍營勝算應仍大些，但因曾玟學因有女友民進黨“立委”賴品妤加持，具全台知名度，也較受年輕人喜愛，加上近期猛攻邱鎮軍住家與周圍涉毒與賭等刑案，認為該選區恐會重演2016年藍綠大戰的緊繃選情，甚至藍綠雙方票數差距會更接近，恐會在3%的誤差範圍內，因此該選區被認為是一級激戰區，誰勝誰負還很難說。