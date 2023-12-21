郭至君：抓牢東莞方案 利台資台商脫胎換骨

中評社國際部主任、中評智庫基金會研究員郭至君日前在東莞參與中國評論通訊社、中評智庫基金會主辦的座談會並發言（中評社圖片） 中評社香港12月21日電（中評社報導組）中評社國際部主任、中評智庫基金會研究員郭至君日前在東莞參與中國評論通訊社、中評智庫基金會主辦的座談會，就“東莞深化兩岸創新發展合作的實踐與機遇”這一大主題談了自己對台資台商如何把握《東莞方案》所帶來的機遇，加快實現轉型升級的一些見解。



郭至君表示，眾所周知，東莞堪稱“台商大本營”，目前共有5萬多名台胞在莞生活。自1988年首家台企入莞以來，東莞累計批准台企超萬家，約占全國一成。截至2022年底的統計資料，東莞在營台企3873家，而去年莞台貿易總額1419億元，台資外貿總額就占全市比重的10%以上。作為製造業重鎮，東莞工業體系較為完備，擁有萬億級電子資訊、千億級裝備製造產業集群，與台灣地區高端製造產業契合度較高。現在看，對於東莞的台資台商來說，轉型升級一直是思考的問題，也是迫切的現實需求，而《東莞方案》可謂是結合東莞的實際“量身定做”，不論是對已經在莞的台資、台商還是想進來這個寶地發展的新台資、台商都有重大機遇，需牢牢抓住。



郭至君首先表示，《東莞方案》提升了東莞的城市戰略能級，使得莞台合作上升為國家戰略。



郭至君指出，東莞台企從早期的傳統加工業，到後來的電子資訊等製造業，如今面臨著進行轉型升級的迫切需求。事實上，已經有不少台資已經在勇於嘗試，勇於創新。據資料顯示，截至2023年8月底，台資高新技術企業達到276家，近三年增長38%，從事半導體、生物科技等新興產業的台企超過了80家。這是一個非常好的變化，但根據《台灣研究集刊》近期發佈了一份針對203家東莞台企的問卷調研報告顯示，企業盈利能力與技術研發實力是轉型升級意願和能力的核心變數，即新興高新技術台企轉型升級意願明顯高於其他類型，傳統台企對於轉型升級依然有不少顧慮。

