富權：賴清德“本命區”另一個“罩門”也在發酵

中評社香港12月19日電／澳門新華澳報19日發表富權文章：賴清德“本命區”另一個“罩門”也在發酵。以下為文章內容。



賴清德新北市競選總部主委余天因為不滿民進黨中央沒有將其列入“不分區立委”提名名單而“躺倒不幹”的事件，不但影響到賴清德在其出生地“本命區”，而且擁有全台五分之一強選民的新北市的選情，而且也可能會加重民進黨內兩個最主要最大更是嚴重對立的派系“正國會”與“新潮流系”的恩怨情緒，因而導致“正國會”消極輔選甚至是抵制賴清德。實際上，賴清德是“新潮流系”的骨幹及“南流”的領袖；而余天是“正國會”的“老大”，在“正國會”創辦人兼精神領袖游錫堃已經擔任依法不得參加政黨活動的“立法院長”，及“正國會”會長林佳龍擔任依法也需迴避政黨活動的“總統府秘書長”之後，余天就順理成章成為“正國會”的領袖，至少是在台灣北部的“淋巴溫”。因此，余天因棄選“區域立委”並當面要求民進黨主席賴清德將其以“正國會”的代表身份列入“不分區立委”提名名單而遭到拒絕，而產生的“情緒效應”，可能會“感染”到民進黨“正國會”派系的其他一些成員，並將之解讀為“新潮流系”恃仗黨內權勢打壓“正國會”的表徵。如果賴清德和民進黨中央處理得不夠妥切，將會嚴重影響賴清德的選情。



正是“屋漏偏逢連夜雨”。這幾天，就在賴清德“正港”的出生地——新北市萬里區（原台北縣萬里鄉），其老家違建的問題也是被炒得火熱，因而成為網紅“打卡”的“聖地”，甚至有網紅將“谷歌地圖”的賴清德老家違建屋厝篡改標示為“賴皮寮”，並因曾有維安特勤人員站崗並幫忙打掃環境，而將附件的一座綠地標註為“賴皮公園”，周邊的地表物標註為“賴皮村”、“賴皮三岔路口”惡搞地標。網友見狀也紛紛留言“聖地賴家”、“躺著玩，坐著玩，還是賴皮不拆好玩”、“笑死，這真的會被嘴一輩子”。恰巧距離賴清德老家不遠的新北市北海岸象鼻岩，於上週六坍塌，新北市喪失了一處觀光“打卡”點，卻隨即補充了一個“賴皮寮”，因而有網友謔笑，這是賴清德為其觀光業作出的重要“貢獻”。但這個“貢獻”卻被賦予另一層涵義，就是為“下架民進黨”助加一把力。實際上，賴清德老家違建的被揭發，及賴清德堅持不拆還先後為此而五次嗚咽落淚的事態，已經被台灣媒體人能形容為可以與“九合一”選舉中的“林智堅論文抄襲事件”等量齊觀，而將會成為促使賴清德敗選“二零二四”的重要因素。

