柯文哲拋治理政見　高階文官應公開遴選

民眾黨2024大選候選人柯文哲。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月19日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨2024大選候選人柯文哲今天舉行治理政策記者會，推出包含“內閣制”、“閣揆”同意權，“立委”選舉改為“聯立制”，並主張18歲公民權。柯文哲也提到，高階文官與公營事業董監事應公開遴選，避免“肥貓問題”。



對於“國會”選制改革，柯文哲主張，“立委”選舉應由“並立制”改為“聯立制”，不管是區域或不分區“立委”應該都與政黨票成正比、用政黨票分配席次，避免過於“本土”將“立委”品質提高，同時不分區政黨票分配席次門檻從現行5%降至3%，以利小黨發展。



柯文哲今天和柯文哲競選辦公室總幹事黃珊珊、競辦智庫執行長蘇進強、競辦智庫策略長莊錦華、民眾黨新北五股蘆洲三重候選人李有宜均到現場。柯文哲表示，他競選的主要訴求是“共融社會、國家治理”，期盼台灣成為團結和諧社會，並認為政治的核心是執行力，身為“國家”領導人，應誠實面對“國家”遇到哪些問題，提出務實的解決方案。



柯文哲指出，台灣政府體制目前有6大問題，第一是有權無責的“總統制”導致政黨零和惡性競爭，第二是“國會”選制圖利藍綠兩黨並壓迫中道力量，第三是文官體制淪為藍綠酬庸標的且體制僵化失能，第四是財政制度破洞百出，第五是司法失能且犯罪氾濫，第六是政府數位治理落後。



柯文哲表示，盼政府體制達成“內閣制”，雖然從“修憲”很困難，但可從建立憲政慣例著手，只要執政者有意願，可先從“閣揆”同意權、部會首長聽證制度做起，並安排“總統”定期到“立院”國情報告、接受政黨質詢。



此外，柯文哲並主張下修選舉年齡，達成“18歲公民權、20歲被選舉權”。