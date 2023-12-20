12月19日外交部例行記者會全文

外交部發言人汪文斌（中評社 海涵攝） 中評社北京12月20日電（記者 海涵）外交部發言人汪文斌12月19日主持例行記者會並回答中外媒體提問，以下是發布會問答全文實錄：



總台華語環球節目中心記者：北京時間12月18日晚，埃及全國選舉委員會宣布新一屆總統選舉結果，現任總統塞西當選連任。中方對此有何評論？



汪文斌：中方對埃及總統選舉順利舉行、塞西總統當選連任表示誠摯祝賀。相信在塞西總統領導下，埃及國家建設事業將取得更大成就。



中國和埃及傳統友好。近年來，在習近平主席和塞西總統的戰略引領下，兩國關係發展進入快車道，各領域務實合作成果豐碩，兩國人民友誼不斷加深。中方始終從戰略高度和長遠角度看待中埃關係發展，願同埃方一道繼續努力，堅定相互支持，深化和拓展共建“一帶一路”合作，推動中埃全面戰略夥伴關係不斷邁上新台階。



彭博社記者：英國政府要求對持有英國國籍的黎智英進行領事探視，發言人對此有何評論？



汪文斌：昨天我們已經介紹了相關立場。我願在此重申，香港是法治社會，有法必依、違法必究。黎智英是反中亂港事件的主要策劃者和參與者，是反華勢力的“代理人”和“馬前卒”，是香港亂局的幕後推手。香港特區執法部門秉公辦案，司法機關依法審理，合情合理合法。對香港國安法污蔑抹黑、干擾破壞的圖謀絕不會得逞。



日本廣播協會記者：外交部發言人14日表示，在中國推動下，緬軍和各方就臨時停火達成協議，但聯合國有關組織報告稱，戰鬥仍然持續。發言人對此有何回應？



汪文斌：中方一貫堅定支持緬北和平進程，一直為緬相關各方對話接觸提供支持和便利。我們的立場是一貫的。希望緬相關各方加緊落實業已達成的協議和共識，彼此保持最大克制，主動緩和現地局勢，及時管控突發個案，共同推動緬北局勢軟著陸。



路透社記者：據菲律賓媒體報導，菲律賓總統馬科斯稱，菲律賓與中國雙邊關係現在“走錯方向”，請問菲律賓有沒有邀請中國進行新一輪會談？中方會否邀請菲律賓進行會談？馬科斯指出的中菲關係所謂“走錯方向”是什麼意思？

