遭綠委林靜儀指控黑道　顏寬恒怒告誹謗　

國民黨台中市“立委”候選人顏寬恒赴中檢按鈴申告，民進黨台中市“立委”候選人林靜儀違反《選罷法》意圖使人不當選等罪。（中評社 方敬為攝） 中評社台中12月19日電（記者 方敬為）民進黨台中市“立委”林靜儀7日控訴國民黨對手顏寬恒辦餐會賄選，並稱顏是黑道。顏寬恒今天下午赴台中地檢署按鈴申告，控告林靜儀涉誹謗、違反《選罷法》意圖使人不當選等罪，他痛批林靜儀毫無根據，胡說八道，呼籲支持者要團結，堅定唾棄惡質政客，端正選風。



顏寬恒19日在律師張方俞的陪同下，前往台中地檢署按鈴控告林靜儀，並在司法大廈前召開記者會，對外說明。



顏寬恒表示，林靜儀在12月7日的記者會上，指名道姓說“顏寬恒餐會賄選、前金後謝、假民調恐嚇選民”，全都是不實指控。他強調，選舉拚的是過去的政績、未來的政見，但對手不斷用影射、栽贓、甚至直接指名道姓的方式來攻擊，與正向選舉的呼籲背道而馳。



顏寬恒指出，在2022年台中第二選區“立委”補選時，只因為他在自己的座談會提供了炒米粉、貢丸湯這種台灣小吃，被對手檢舉，有多位里長、里民被檢警調大動作搜索、約談，最後無保請回，案件隨著選舉結束，地檢署不起訴、簽結，就這樣無疾而終，因此他認為，最後不到一個月，對手仍然會用一樣的手段，一杯鋁箔包飲料、一杯爆米花、一顆包子、一顆肉粽，都可能遭到對手檢舉，因為對手在上次補選嚐到甜頭、食髓知味，這次恐會如法炮製。



顏寬恒說，即使“最高檢察署”早就訂定了標準，提供適度茶水、便餐、炒米粉、便當、貢丸湯等，都不會構成賄選，但對手一定知道這些在檢調調查後不會有結果，還是會透過這樣的繪聲繪影，來影響選舉，造成寒蟬效應，沒有人再敢站出來幫自己助選、辦說明會。



顏寬恒呼籲對手，不要浪費司法資源、抹黑對手來幫自己助選，更不要讓檢調變成民進黨的打手，對於司法威信是很大的損害，更不應該把民眾自由選擇的權利踐踏在地。也請支持者堅定意志，不要被這些毫無根據的謠言，影響對於候選人的支持。



律師張方俞受訪時說明，林靜儀貴為現任“立法委員”，對於一般民眾而言，其言行具有較大影響力，理當應審慎發言，但遺憾的是，林竟然在2023年12月7日民進黨反賄選記者會對民眾發表演講中，基於使顏寬恒不當選的意圖，於未經任何查證下，任意指摘顏於去年補選時，利用樁腳，去動員、接送、強迫選民投票等言論，使民眾對於顏寬恒之人格評價產生貶損，足以生損害嚴寬恒之名譽，更企圖影響本次選舉，已違反公職人員選罷法第104條及刑法第310條等規定，依法向台中地檢署提出告訴。