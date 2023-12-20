外交部：中國在中東沒有私利，不搞小圈子

外交部發言人汪文斌（中評社 海涵攝） 中評社北京12月20日電（記者 海涵）美國駐華大使伯恩斯15日出席美智庫布魯金斯學會研討會時稱，“中國希擴大在中東影響力，但解決巴以衝突的責任仍在美肩上。”外交部發言人汪文斌12月19日在例行記者會上就此回答記者提問時表示，此次巴以衝突以來，中方一直致力於推動停火止戰、保護平民、緩解人道危機。中國在中東地區沒有私利，不搞“小圈子”，堅定支持中東地區國家人民將命運掌握在自己手中。



汪文斌說，習近平主席出席金磚國家領導人巴以問題特別視頻峰會，連續11年向聯合國“聲援巴勒斯坦人民國際日”紀念大會致賀電，多次就巴以衝突闡明立場。中共中央政治局委員、外交部長王毅同20多個國家和國際組織的政要和負責人深入溝通，赴紐約主持召開安理會巴以問題高級別會議。中國政府中東問題特使出訪地區國家、出席有關國際會議，廣做各方工作。作為安理會11月輪值主席國，中方推動安理會通過衝突爆發以來的首份決議，提交《中國關於解決巴以衝突的立場文件》，推動安理會形成更大聲勢、採取更多行動。中方通過多種渠道向加沙人民提供多批緊急人道主義現匯援助、食品和藥品等物資援助。



汪文斌強調，中國在中東地區沒有私利，不搞“小圈子”，堅定支持中東地區國家人民將命運掌握在自己手中。中方始終同廣大阿拉伯、伊斯蘭國家一道，堅定支持巴勒斯坦人民恢復民族合法權利的正義事業。近年來，中國先後提出關於實現中東安全穩定的五點倡議、政治解決敘利亞問題的四點主張、落實巴勒斯坦問題“兩國方案”的三點思路，成功推動沙特和伊朗在北京對話取得重大成果，目的就是鼓勵地區國家團結自強，通過對話協商化解彼此矛盾分歧。中方將繼續同國際社會一道為此作出不懈努力。



汪文斌說，當前，國際社會對停火止戰的呼聲日益高漲，聯大兩次以壓倒性多數通過相關決議。我們希望美方認真傾聽國際社會的強烈呼聲，不要再獨家阻攔聯合國安理會通過相關決議，而是發揮應有作用，推動立即停火止戰，防止更大規模的人道主義災難。

