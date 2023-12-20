外交部：敦促歐洲議會停止散播涉藏虛假信息

外交部發言人汪文斌（中評社 海涵攝） 中評社北京12月20日電（記者 海涵）外交部發言人汪文斌12月19日在例行記者會上就歐洲議會涉藏言論予以駁斥，他指出，歐洲議會有關決議散布虛假信息，抹黑中國形象，干涉中國內政，中方對此強烈不滿、堅決反對。



據報導，12月14日，歐洲議會全會通過決議，批評中國政府通過寄宿制學校強制同化西藏兒童，呼籲歐盟和成員國採取行動。



汪文斌就此指出，我們敦促歐洲議會停止散播虛假信息，停止利用涉藏問題干涉中國內政，停止損害中歐互信與合作的言行。



汪文斌說，當前，西藏經濟蓬勃發展，社會和諧穩定，文化傳統得到保護和弘揚，各族人民包括宗教信仰自由、使用和發展本民族語言文字的自由在內的各項權利和自由得到充分保障，西藏人權處於歷史最好時期，國際社會對此有目共睹。西藏地區由於人口居住極為分散，兒童上下學路途遙遠、十分不便，分散辦學難以保證老師的數量和教學質量。為保障所有兒童平等享受受教育的權利，當地政府根據實際需要設置了寄宿制學校，寄宿與否完全看學生和家長的意願和需求。寄宿學生在每個周末和節假日，以及寒暑假都可以選擇回家，父母可以隨時到校看望子女，也可以根據需要隨時接子女回家。有關學校普遍開設了藏語文、民族舞蹈等傳統文化課程，提供高原傳統食品，學生在校期間也可以穿戴民族服飾。歐洲議會對西藏寄宿制學校進行攻擊抹黑，恰恰是對西藏兒童受教育權的褻瀆和侵犯，是對西藏人權的干擾和破壞。



汪文斌指出，這些年，歐洲國家侵犯難移民權利，排外主義和種族主義抬頭，輕視經濟、社會、文化權利及發展權，在新聞自由、強迫勞動等問題上存在選擇性和雙重標準。如果歐洲議會真的關心人權，首先就應該解決歐洲自己的問題，關注加沙等地真正違反人權的行為，而不是搞雙重標準、選擇性忽視，將人權問題工具化、政治化。



