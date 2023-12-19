美國設廠紛擾？台積電董事長劉德音將退休

台積電董事長劉德音（左）與台積電副董事長魏哲家（右）。（中評社 資料照） 中評社台北12月19日電／台積電19日宣布董事長劉德音將不參與下屆董事提名，並將於明年股東大會後退休。台積公司“提名及公司治理暨永續委員會”推薦副董事長魏哲家接任下屆董事長，並將以明年6月下屆董事會選舉結果為主。



劉德音1954年生，魏哲家1953年生。



台媒報導，雖然台積電未透露劉德音此次卸任董事長的原因，但據了解，應不脫今年來美國設廠案遭遇紛紛擾擾，建廠進度延宕、人事調派流言四竄，傷害公司形象有關。



根據台媒報導，劉德音表示，過去三十年在台積電貢獻己力對他來說是一趟非凡的旅程，他要特別謝謝台積電非常有才華的團隊並肩將公司打造成今日的業界指標企業。他能在傳奇的創辦人退休後接下台積電董事長一職，更是一項殊榮。



劉德音說，“我現在希望能退而不休，以不同的方式回饋我數十年的半導體經驗，多花點時間陪伴家人，開啟人生的新篇章。我會持續與董事會一同致力於公司治理直到任期屆滿的最後一天，我有充分信心，台積公司在可見的未來將持續締造優異的表現”。



台積電表示，劉德音於1993年加入台積公司，並在創辦人張忠謀於2018年6月退休後接任董事長職位。劉德音在董事長任內，著重在強化公司治理及企業競爭力，尤其是在技術領先、數位卓越及全球布局。