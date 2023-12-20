新竹縣二選區藍白整合成功　民眾黨這想法

民眾黨新竹縣議員林碩彥16日上午在范振宗陪同下前往林思銘競選總部，表態支持林思銘。（照片：林思銘競選辦公室提供） 中評社新竹12月20日電（記者 盧誠輝）爭取連任的中國國民黨新竹縣第二選區“立委”林思銘昨日發布新聞稿指出，台灣民眾黨新竹縣市黨部主委李國璋與副主委林碩彥，都表態力挺林思銘，讓新竹縣“藍白和”了。民眾黨新竹縣議員林碩彥接受中評社訪問表示，認同林思銘為地方爭取建設的努力，才會決定放下小我，成全大我。



新竹縣共2席“立委”，第二選區“立委”選舉目前形成三強態勢，包括爭取連任的國民黨“立委”林思銘、時代力量黨主席、不分區“立委”王婉諭與民進黨推出的陽明交大教發中心助理教授曾聖凱，讓原是藍營大票倉的新竹縣第二選區戰況頗有看頭。



對此，上屆“立委”選舉曾在該選區與林思銘競爭拿下1.7萬多票落選的民眾黨新竹縣議員林碩彥接受中評社訪問還原始末表示，因該選區民眾黨未提名候選人，且林思銘答應他站台場合可以發放“柯盈配”的文宣，加上他和林思銘都是林姓宗親會的成員，也認同林思銘為地方爭取建設的努力，才會決定放下小我，成全大我。



林碩彥，中山大學電機碩士，曾任聯華電子製程整合工程師、聯詠科技製造工程經理、台灣類比科技副理、連鎖健保藥局經理人與新竹縣竹北市市民代表，2022年首次參選新竹縣第一選區（竹北市）議員當選，為民眾黨在新竹縣唯一一席議員。



林碩彥指出，近期林思銘透過各種關係希望他能力挺，他在向已退黨的前民進黨新竹縣長范振宗與林光華徵詢意見後，兩人都勸他在地方應多與人為善，“這次你幫人，下次別人就會幫你”，才會讓他決定站出來力挺林思銘，16日上午在范振宗陪同下前往林思銘競選總部，並當場爽快答應要幫林思銘站台助選。



林碩彥說，會決定站出來的主因是為了完成非綠陣營政黨輪替的目標，且林思銘也答應他，站台的時候可以在現場發放“柯盈配”的文宣，上台致詞時背後也可以有“柯盈配”的舉牌。