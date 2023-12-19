鍾琴：蔡政府寡廉鮮恥　外遇抄襲貪腐敗壞

前新聞局長鍾琴。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月19日電（記者 張穎齊）台“教育部”108課綱大量刪減文言文，刪掉顧炎武的《廉恥》，學生不再有機會思考為什麼“士大夫之無恥是謂國恥”，北一女老師區桂芝痛批是無恥課綱。前“新聞局長”鍾琴19日在一場記者會表示，區桂芝勇敢提出來，使各界重視，民進黨蔡英文政府當局已將禮義廉恥拆下，是寡廉鮮恥，敗壞道德文化標準，黨內屢爆外遇、貪腐、抄襲，將待台灣社會走向沉淪。



陸軍軍官學校校友總會、中華民族團結協會、歷史教育新三自運動協會、藍天行動聯盟今日下午在台大校友會館舉行民進黨教改理論及影響會前記者會。與會的有陸軍中將羅際琴、中華語文教育促進協會秘書長段心儀、前“軍情局”少將黃其梅、前“新聞局長”鍾琴、藍天行動聯盟主席武之璋等。



鍾琴說，如今大學錄取門檻大幅降低，學校大幅增加，面臨素質不高，教育機構也要面臨撤除，將招不到學生。執政黨當局輕描淡寫、避重就輕，施壓要拆除禮義廉恥，根本貶抑道德文化標準，想要將中華文化徹底斷絕，其實就是想從道德中解脫束縛。



鍾琴說，解脫道德束縛後，蔡英文執政下的官員就不會以錯誤行為當作恥辱，屢爆婚外情、論文抄襲、官商勾結、貪汙腐敗等。面對內部頻頻爆料，民進黨仍忝不知恥、繼續做，完全沒受到壓力而想改變，實在寡廉鮮恥，還忝居高位，台灣社會將走向沉淪。



鍾琴說，民進黨說難道不教孩子孝經就都不孝嗎？不教廉恥就無恥嗎？有些人可能會被這話術矇到，民進黨想以個人主義去取代家國、集體主義，只為追尋錢財與地位，不給下一代樹立典範去教忠孝仁愛，引發衝突。她認為中華民族文化教育要傳承，不能被唯利是圖的價值觀取代？否則只會繼續造成社會亂象。

