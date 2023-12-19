歐盟正式起訴社交媒體平台“X”

中評社香港12月19日電／歐盟委員會18日稱，已啟動針對社交媒體平台“X”（前身為推特）的“正式訴訟”程序，以評估其是否在風險管理、內容審核等方面違反了歐盟《數字服務法》。



自新一輪巴以衝突以來，社交媒體平台“X”收到歐盟委員會有關傳播非法內容和虛假信息特別是傳播恐怖主義、暴力、仇恨言論的質詢。



新華社報導，歐盟委員會稱，歐委會對“X”9月份向其提交的風險評估報告、11月份發佈的透明度報告以及對歐委會信息質詢的回覆內容進行了初步調查分析，之後作出對“X”開展“正式違法訴訟”的決定。訴訟調查將重點關注4個方面，包括“X”在歐盟範圍內打擊非法內容傳播的履責情況、打擊信息操縱措施的有效性、提高透明度方面採取的措施以及用戶界面設計具有欺騙性的問題。



歐盟委員會負責內部市場的委員蒂埃里·佈雷東表示：“今天針對‘X’的正式訴訟程序啟動，這表明有了《數字服務法》，大型在線平台‘太大而無法監管’的時代已經結束。”



“X”同日回應說：“X仍致力於遵守《數字服務法》並配合監管流程。”



今年4月25日，歐盟委員會指定包括“X”在內的17家在線平台為“超大型在線平台”，要求這些平台自發佈這一通知起4個月後，必須嚴格遵守《數字服務法》相關規定。