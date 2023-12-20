北京來論：美國才應該停止介入台灣地區選舉

河南師範大學政治與公共管理學院教授、廈門大學台灣研究中心研究員王鶴亭（中評社資料圖） 中評社北京12月20日電（作者 王鶴亭）據台媒報導，“美國在台協會”台北辦事處處長孫曉雅日前在台大發表演講稱，台灣和美國都正在經歷嚴峻的網絡攻擊，不僅危害經濟和科技發展，更影響著人們的日常生活和民主體制，聲稱台灣主要面臨來自單一國家的網絡威脅，而美國則面臨來自各種國家和非國家角色的網絡威脅，影射和污蔑大陸意圖干擾2024年島內選舉，還宣稱美國不會因為中美關係好轉就拋棄台灣。



台灣問題是中國內政，台灣選舉純屬中國內部事務，不容任何外部勢力干涉。大陸反對和遏制“台獨”，維護國家主權和領土完整天經地義，也有助於維護台海和平穩定。反觀美方，介入台灣選舉並向“台獨”勢力釋放錯誤信號將會產生嚴重後果。一段時間以來，美方以台灣所謂的“民主保護者”自居，鼓吹“美台合作維護民主體制”，刻意挑起兩岸對立，加深島內選舉中的“敵我意識”。“美國在台協會”主席羅森伯格三番五次竄台會見2024年島內選舉主要參選人，表達美方“關切”，毫不掩飾地介入台灣選舉。美方還倒打一耙，聲稱反對任何“外部勢力”干擾選舉，影射的矛頭對著大陸，表裡不一、說一套做一套。



美方聲稱堅定支持台海和平，卻對“台獨”立場頑固的候選人的“台獨”政見及可能帶來的巨大風險視而不見，反而混淆是非，將對島內民意產生誤導。當前，中美關係發展面臨的一大挑戰就是“台獨”，必須堅決反對，並體現在具體政策和實際行動上。在中美元首舊金山會晤中，美方就台灣問題向中方作出了嚴肅政治承諾，拜登總統明確表示不支持“台灣獨立”。因此，美方應該切實兌現自己的承諾，停止介入台灣地區選舉，停止向“台獨”釋放錯誤信號。

