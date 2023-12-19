馬英九：“賴皮寮”成景點　青年反感綠徵兆

馬英九。（中評社 方敬為攝） 中評社台中12月19日電（記者 方敬為）馬英九今天下午到台中替中國國民黨青年“立委”選將站台，首站助陣第六選區羅廷瑋，肯定羅廷瑋是藍營年輕世代的戰將，他並消遣民進黨賴清德位在新北的老家因違建爭議被網友戲稱為“賴皮寮”，還成為觀光景點，這些都是年輕人看不下去的徵兆，國民黨侯康的支持度已追平民進黨賴蕭，相信只要泛藍團結一致，能夠促成政黨輪替。



馬英九19日下午到台中依序替第六選區“立委”選將羅廷瑋、第七選區林家興、第四選區廖偉翔、第五選區黃健豪，4位台中藍營年輕世代候選人助選。



馬英九首站出席羅廷瑋舉辦的鄉親見面會，肯定羅年輕有活力，是國民黨新陳代謝進步的象徵，國民黨要有更多年輕的戰將加入，才能夠爭取更多年輕人的支持。他批評，民進黨執政7年，無論內政、外交、經濟和兩岸都問題重重，倒行逆施。最近媒體統計，蔡政府有十大弊案，希望藍軍當選之後，能夠一一查清楚，比如說中天新聞台被關閉，全世界都沒有一個民主國家會幹這種事，蔡政府真的膽子很大，很不可思議。



馬英九並提到，蔡英文打出非核家園的政策講起來很好聽，可是執行起來一蹋糊塗，從3年前開始，歐盟已通過決議把核能列為綠能，因為它不排碳。2013年他到巴拉圭參加總統就職典禮，碰到美國能源部長，稍微聊了一下對核電的看法，對方說，“煤炭”才是我們的敵人，減碳是目標，不是核能，這是非常重要的全球觀念。所以民進黨政府很奇怪，現在還在搞非核家園，完全落伍。